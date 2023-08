Su Rai1 Benedetta Primavera ha conquistato 1.251.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Canale 5 Lo Show dei Record ha raccolto davanti al video 1.220.000 spettatori pari all’11.4% di share (presentazione di 5 minuti: 1.395.000 – 10.8%). Su Rai2 – dalle 18.37 alle 22.11 (con un’interruzione TG2) I Mondiali di Atletica Leggera di Budapest hanno catturato l’attenzione di 1.034.000 spettatori (9.1%). A seguire – dalle 22.13 alle 23 – gli Europei Femminili di Pallavolo con l’incontro Italia-Bulgaria hanno raccolto 1.115.000 spettatori con il 9.6%. Su Italia1 Windstorm – Liberi nel Vento ha intrattenuto 917.000 spettatori con il 7.6% di share. Su Rai3Agente 117 al servizio della Repubblica – Missione Rio ha raccolto davanti al video 290.000 spettatori pari ad uno share del 2.4%. Su Rete4 Serafino è stato visto da 493.000 spettatori con il 4.2% di share. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha interessato 340.000 spettatori con il 3.3%.

Su Rai1 Techetechetè ha interessato 2.146.000 spettatori con il 16.5%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 1.829.000 spettatori con il 14%. Su Italia1 CSI Miami ha totalizzato 741.000 spettatori (5.8%). Su Rete 4 Controcorrente ha raccolto 574.000 spettatori con il 4.5%, nella prima parte, e 627.000 spettatori con il 4.8% nella seconda parte. Su Rai3 Illuminate ha interessato 318.000 spettatori pari al 2.5% di share. Su La7 In Onda ha ottenuto 777.000 spettatori con il 6%.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.631.000 spettatori (18.4%) mentre Reazione a Catena ha ottenuto di 2.530.000 spettatori (24.2%). Su Canale 5 la replica di The Wall – I Protagonisti segna 1.132.000 spettatori (13.2%) mentre The Wall raccoglie 1.473.000 spettatori (14.5%).

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

