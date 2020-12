Ascolti tv sabato 12 dicembre 2020: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 12 dicembre 2020? Su Rai 1 è andato in onda lo speciale Festa di Natale – Una serata per Telethon. Su Canale 5 All together now. Su Rai 2 una puntata di S.W.A.T. Su Italia 1 Tomorrowland. Su Rai 3 Ricomincio da Raitre. Su Rete 4 il film Kidnap. Su La7 Philadelphia. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 12 dicembre 2020? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 12 dicembre 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Canale5 – All Together Now: 3.784.000 spettatori (18,7% di share)

Rai1 – Telethon Festa di Natale: 1.912.000 (9,8%)

Italia1 – Tomorrowland: 1.865.000 (8,2%)

Rai2 – SWAT: 1.641.000 (6,2%)

Rai3 – Ricomincio da Raitre: 1.162.000 (5,2%)

Rete4 – Kidnap: 1.259.000 (5,1%)

Nove – Il Caso Vannini: 514.000(2,2%)

La7 – The Aviator: 439.000 (2,1%)

Tv8 – Sempre Natale: 451.000 (1,8%)

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Canale5 – Striscia la Notizia: 4.872.000 (18,4%)

Rai3 – Le Parole della Settimana: 1.984.000 (7,5%)

La7 – Otto e Mezzo: 1.414.000 (5,3%)

Rete4 – Stasera Italia: 1.281.000 (4,9%)

Italia1 – CSI: 1.166.000 (4,4%)

Nove – Fratelli di Crozza: 434.000 (1,7%)

Tv8 – Quattro Ristoranti: 402.000 (1,5%)

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

notizia in aggiornamento

Mattina | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri, 10 dicembre

Su Rai 1 notizia in aggiornamento

