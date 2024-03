Su Rai1 Ricatto d’Amore ha conquistato 2.239.000 spettatori pari al 12.9% di share. Su Canale5 – dalle 21.36 alle 0.40 – la prima puntata della terza edizione di Michelle Impossible & Friends ha incollato davanti al video 2.254.000 spettatori con uno share del 15.8% (ultimo segmento di 6 minuti: 798.000 e il 15.1%). Su Rai2 Mare Fuori 4 raduna 1.082.000 spettatori pari al 6.7% di share (primo episodio a 1.094.000 e il 5.8%, secondo episodio a 1.069.000 e l’8.1%). Su Italia1 Justice League appassiona 1.039.000 spettatori con il 6%. Su Rai3, dopo una presentazione (1.450.000 – 6.8%), Chi l’ha Visto? segna 2.004.000 spettatori pari al 12.4%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 722.000 spettatori (5.2%). Su La7 Inchieste da Fermo segna 763.000 spettatori e il 4.2%. Su Tv8 Italia’s Got Talent arriva a 542.000 spettatori con il 3.2% (replica di seconda serata: 154.000 – 2.7%). Sul Nove Redemption – Identità Nascoste sigla 295.000 spettatori con l’1.7%

Su Rai1 Cinque Minuti raccoglie 4.735.000 spettatori (22.7%) e Affari Tuoi conquista 5.838.000 spettatori pari al 26.9% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.209.000 spettatori pari al 14.8%. Su Rai2 TG2 Post segna 591.000 spettatori con il 2.7%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna 1.530.000 spettatori con il 7.1%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.356.000 spettatori (6.4%) e Un Posto al Sole appassiona 1.746.000 spettatori (8%). Su Rete4 Prima di Domani ha radunato 615.000 spettatori con il 2.9%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.745.000 spettatori (8%).

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.249.000 spettatori pari al 23.4% mentre L’Eredità ha coinvolto 4.744.000 spettatori pari al 27.3%. Su Canale5 Avanti il Primo! ha intrattenuto 2.164.000 spettatori (16.4%) mentre Avanti un Altro! ha convinto 3.525.000 spettatori (21.2%). Su Rai2 Castle raccoglie 479.000 spettatori (3%) nel primo episodio e 634.000 spettatori (3.2%) nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 380.000 spettatori con il 2.6% e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 630.000 spettatori con il 3.3%. Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.366.000 spettatori (13%). A seguire Blob segna 1.024.000 spettatori pari al 5.1% e Caro Marziano raccoglie 1.224.000 spettatori pari al 5.9%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 520.000 spettatori (2.6%). Su La7 Padre Brown raduna 208.000 spettatori (1.3%).

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

