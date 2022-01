ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 5 gennaio 2022? Su Rai 1 è andato in onda il film Heidi. Su Rai 2 Kalipè. Su Rai 3 Caro Battiato. Su Rete 4 Zona bianca. Su Canale 5 Caduta libera – Campionissimi. Su Italia 1 Big game – Caccia al presidente. Su La7 Non è l’Arena. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 5 gennaio 2022? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 5 gennaio 2022, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Nella serata di ieri, mercoledì 5 gennaio 2022, su Rai1 Heidi ha conquistato 3.538.000 spettatori pari al 16.1% di share. Su Canale5 Caduta Libera Campionissimi ha incollato davanti al video 2.293.000 spettatori con uno share del 12.5%. Su Rai2 Kalipè – A Passo d’Uomo ha interessato 693.000 spettatori (3.2%). Su Italia1 Big Game – Caccia al presidente ha raccolto 1.334.000 spettatori pari al 5.8%. Su Rai3 Caro Battiato è visto da 2.267.000 spettatori (11%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 919.000 spettatori (5.2%). Su La7 Speciale Non è L’Arena registra 849.000 spettatori con il 5.4%. Su Tv8 Friends: The Reunion segna 539.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Wild Teens – Contadini in Erba è seguito da 267.000 spettatori pari all’1.2%.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno realizza un ascolto di 4.705.000 spettatori con il 19.9%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 3.560.000 spettatori pari al 15.1%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 1.119.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 1.197.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3 Generazione Bellezza è visto da 1.678.000 spettatori (7.3%) e Un Posto al Sole da 1.758.000 spettatori (7.4%). Su Rete4 Controcorrente ha radunato 1.042.000 individui all’ascolto (4.5%) nella prima parte e 964.000 spettatori (4.1%) nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.515.000 spettatori (6.4%). Su Tv8 4 Ristoranti interessa 546.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 294.000 spettatori (1.3%).