Su Rai1 Simon Coleman ha interessato 2.132.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale5 Io e Lulù ha conquistato 2.039.000 spettatori con uno share del 15%. Su Rai2 le Paralimpiadi 2024 intrattengono 648.000 spettatori pari al 4.2%. Su Italia1 FBI: Most Wanted incolla davanti al video 920.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 NewsRoom segna 817.000 spettatori e il 5.3%. Su Rete4 Planet Earth III – Le Meraviglie della Natura totalizza un a.m. di 457.000 spettatori (3.7%). Su La7 La7 Doc – D-Day: I Nastri Ritrovati raggiunge 269.000 spettatori e il 2.6%.

Su Rai1 TG1 – Intervista con Gennaro Sangiuliano interessa 3.211.000 spettatori (18.6%). A seguire Affari Tuoi arriva a 4.369.000 spettatori (25.1%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.318.000 spettatori pari al 13.2%. Su Rai2 le Paraliampiadi 2024 con la Scherma radunano 1.042.000 spettatori (5.9%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.306.000 spettatori (7.4%). Su Rai3 Caro Marziano è visto da 1.067.000 spettatori (6.2%) e Un Posto al Sole appassiona 1.321.000 spettatori (7.4%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 682.000 spettatori e il 4% nella prima parte e 798.000 spettatori e il 4.5% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.445.000 spettatori (8.2%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.020.000 spettatori pari al 19.5%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.057.000 spettatori pari al 23.1%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 1.425.000 spettatori (15%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 2.237.000 spettatori (18.1%).

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

