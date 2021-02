Ascolti tv mercoledì 3 febbraio 2021: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 3 febbraio 2021? Su Rai 1 è andata in onda la semifinale di Coppa Italia Napoli-Atalanta. Su Canale 5 l’ultima puntata di Made in Italy. Su Rai 2 La Caserma. Su Italia 1 Il principe cerca moglie. Su Rai 3 Chi l’ha visto?. Su Rete 4 Stasera Italia. Su Tv8 Italia’s Got Talent. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 3 febbraio 2021? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 3 febbraio 2021, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai 1 la semifinale di Coppa Italia Napoli-Atalanta ha conquistato 4.934.000 spettatori pari al 18.5 per cento di share. Su Canale 5 l’ultima puntata di Made in Italy ha incollato davanti al video 2.455.000 spettatori con uno share dell’11.2 per cento. Su Rai 2 La Caserma ha interessato 1.717.000 spettatori: 7.6 per cento. Su Italia 1 Il principe cerca moglie ha raccolto 1.704.000 spettatori pari al 7.1 per cento. Su Rai 3 Chi l’ha Visto? è stato seguito da 2.358.000 spettatori con il 10.6 per cento. Su Rete 4 Speciale Stasera Italia ha totalizzato un a.m. di 875.000 spettatori (3.9 per cento). Su La7 TgLa7 Speciale ha registrato 1.289.000 spettatori con il 5.3 per cento. Su Tv8 Italia’s Got Talent segna 1.215.000 spettatori (5.1 per cento).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Canale 5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 4.250.000 spettatori con il 15.6 per cento. Su Rai 2 Tg2 Post interessa 1.587.000 spettatori (5.8 per cento). Su Italia 1 C.S.I. Miami conquista 1.205.000 spettatori con il 4.5 per cento. Su Rai 3 Che Succ3de? è visto da 1.602.000 spettatori (6.1 per cento) e Un Posto al Sole da 1.875.000 spettatori (6.9 per cento). Su Rete 4 Stasera Italia ha radunato 1.560.000 individui all’ascolto (5.8 per cento) nella prima parte e 1.315.000 (4.8 per cento) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.234.000 spettatori (8.2 per cento).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.666.000 spettatori pari al 19.9 per cento, mentre L’Eredità è visto da 5.028.000 spettatori con il 23.1 per cento. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.529.000 spettatori (14.3 per cento), mentre Caduta Libera ha convinto 3.770.000 spettatori con il 17.8 per cento.

Mattina | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri, 3 febbraio

Su Rai 1 Unomattina Prima Pagina ha dato il buongiorno a 560.000 spettatori (12.5 per cento), mentre Unomattina è visto da 1.034.000 spettatori (16.4 per cento). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, la prima parte di Storie Italiane è seguita da 879.000 spettatori (15.3 per cento) e la seconda parte da 876.000 spettatori (13.2 per cento). Su Canale 5 Tg5 Prima Pagina informa 586.000 spettatori con il 16.6 per cento e Tg5 Mattina 1.226.000 spettatori con il 19.4 per cento; Mattino Cinque ha raccolto 1.037.000 spettatori pari al 16.5 per cento nella prima parte e 1.016.000 spettatori pari al 17.8 per cento nella seconda parte.

🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI

Potrebbero interessarti La Caserma, eliminati: chi è stato eliminato oggi? Chi è Matteo Rizzolo, la recluta de La Caserma Chi è Simone Peroni, la recluta de La Caserma