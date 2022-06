Su Rai1 Al posto tuo ha conquistato 1.979.000 spettatori pari al 12.7% di share. Su Canale5 L’Ora – Inchiostro contro Piombo ha incollato davanti al video 1.318.000 spettatori con uno share del 9.1%. Su Rai2 Kalipè arriva a 770.000 spettatori (5.2%). Su Italia1 Chicago Fire ha raccolto 1.131.000 spettatori (7.9%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? è seguito da 1.862.000 spettatori con il 13.6%. Su Rete4 Controcorrente totalizza un a.m. di 699.000 spettatori (6%). Su La7 Atlantide registra 387.000 spettatori pari al 3.6%.

Su Rai1 Techetechetè realizza un ascolto di 2.980.000 spettatori con il 17.6%. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie una media di 2.635.000 spettatori pari al 15.5%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 820.000 spettatori (4.8%). Su Italia1 N.C.I.S. conquista 1.349.000 spettatori con l’8%. Su Rai3 Generazione Bellezza è visto da 840.000 spettatori (5.2%) e Un Posto al Sole da 1.476.000 spettatori (8.6%). Su Rete4 Controcorrente ha radunato 804.000 individui all’ascolto (4.9%) nella prima parte e 946.000 spettatori (5.5%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.401.000 spettatori (8.3%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 The Beauty of Family – Festival delle Famiglie, in onda dalle 18:14 alle 20:06, ha ottenuto un ascolto medio di 2.084.000 spettatori pari al 18.9%. Su Canale5, in replica, Avanti il Primo! ha intrattenuto 1.408.000 spettatori (14.8%), mentre Avanti un Altro! ha convinto 2.417.000 spettatori (20.1%). Su Rai2 Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo raccoglie 628.000 spettatori con il 4.2%. Su Italia1 C.S.I. Miami è visto da 651.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.109.000 spettatori pari al 15.9%, mentre Blob segna 702.000 spettatori pari al 4.6%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 704.000 spettatori (4.6%). Su La7 Eden – Missione Pianeta ha totalizzato 185.000 spettatori (1.6%).

