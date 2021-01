Ascolti tv martedì 5 gennaio 2021: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 5 gennaio 2021? Su Rai 1 è andato in onda il film La befana vien di notte. Su Canale 5 Viaggio nella grande bellezza – Venezia. Su Rai 2 Hotel Transilvania 3. Su Italia 1 Now you see me – I maghi del crimine. Su Rai 3 La la Land. Su Rete 4 Il Marchese del Grillo. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 5 gennaio 2021? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 5 gennaio 2021, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Nella serata di ieri, martedì 5 gennaio 2021, su Rai1 La Befana vien di Notte ha conquistato 4.881.000 spettatori pari al 19.5% di share. Su Canale 5 Viaggio nella Grande Bellezza ha raccolto davanti al video 2.146.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai2 Hotel Transilvania 3 – Una Vacanza Mostruosa ha interessato 1.080.000 spettatori pari al 4.2% di share. Su Italia 1 Now you see me – I Maghi del crimine ha catturato l’attenzione di 1.894.000 spettatori (7.6%). Su Rai3 La La Land ha raccolto davanti al video 1.060.000 spettatori pari ad uno share del 4.2%. Su Rete4 Il Marchese del Grillo totalizza un a.m. di 1.489.000 spettatori con il 6.6% di share. Su La7 Non siamo Angeli ha registrato 614.000 spettatori con uno share del 2.4%. Su TV8 Gli Stivali di Babbo Natale ha segnato l’1.9% con 502.000 spettatori mentre sul Nove Ben-Hur ha catturato l’attenzione di 388.000 spettatori (1.7%). Su Rai4 Dark Hall sigla l’1.5% con 397.000 spettatori. Sul 20 Speed è la scelta di 509.000 spettatori (2%), su Iris Wyatt Earp di 547.000 (2.7%) mentre su La5 la replica del Grande Fratello Vip si porta all’1.1% con 218.000 spettatori.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.852.000 spettatori con il 21.4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.407.000 spettatori con uno share del 16.1%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 4.2% con 1.162.000 spettatori. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.331.000 spettatori con il 4.9%. Su Rai3 Che Succ3de? ha convinto 1.705.000 spettatori pari al 6.4% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.988.000 spettatori pari al 7.3%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.489.000 individui all’ascolto (5.6%) nella prima parte e 1.581.000 (5.8%) nella seconda, mentre su La7 Uozzap! Collezione ha interessato 872.000 spettatori (3.2%). Su TV8 Guess my Age intrattiene 555.000 spettatori con il 2% di share e sul Nove Deal with It – Stai al gioco ha raccolto 469.000 spettatori con l’1.7%.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 4.257.000 spettatori (21.6%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.742.000 spettatori (25%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.510.000 spettatori con il 13.1% di share e Caduta Libera 3.701.000 con il 16.5% di share. Su Rai2 NCIS ha raccolto 708.000 spettatori (3.3%) nel primo episodio e 1.196.000 (4.7%) nel secondo. Su Italia1 CSI Miami segna il 2.5% con 619.000 spettatori. Su Rai3 il TGR informa 3.513.000 spettatori con il 14.8% di share e Blob segna 1.545.000 spettatori con il 6%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 3.7% con 916.000 spettatori. Su La7 The Good Wife interessa 284.000 spettatori (1.6%) nel primo episodio e 360.000 (1.6%) nel secondo. Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 333.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Little Big Italy è la scelta di 279.000 spettatori (1.2%).

Mattina | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri, 5 gennaio

Su Rai1 Uno Mattina – Prima Pagina dà il buongiorno a 442.000 telespettatori con il 12% di share e Uno Mattina informa 1.231.000 spettatori (18.1%); la prima parte di Storie Italiane è stata seguita da 1.228.000 spettatori con il 16.5% di share. Su Canale5 Mattino Cinque – Speciale 2021 ha intrattenuto 1.061.000 spettatori (15.4%) nella prima parte, 1.148.000 (15.5%) nella seconda e 1.090.000 (14.3%) nella terza. Su Rai 2 Radio 2 Social Club sigla il 3.9% con 273.000 spettatori. Su Italia 1 Chicago Fire è la scelta di 180.000 spettatori (2.5%). Su Rai3 Agorà Speciale convince 554.000 spettatori pari all’8.4% di share; Mi Manda RaiTre in Più si porta al 5.4% con 402.000 spettatori. Su Rete 4 Miracolo sull’8° Strada registra 214.000 spettatori con share del 2.7%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 100.000 spettatori con il 3.1% nelle News e 203.000 (3.1%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 233.000 spettatori pari al 3.1%. Su TV8 Tutti Insieme per Natale fa compagnia a 167.000 spettatori (2%).

