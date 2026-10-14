Ascolti tv martedì 13 ottobre 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 13 ottobre2026? Su Rai 1 è andato in onda Tutto l’amore che resta. Su Rai 2 Boss in incognito. Su Rai 3 Filorosso. Su Rete 4 Verità nascoste. Su Canale 5 Zelig 30 – Parte seconda. Su La7 DiMartedì. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 13 ottobre 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv martedì 13 ottobre 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Tutto l’Amore che Resta interessa 2.590.000 spettatori pari al 16.0% di share. Su Canale5 Zelig 30 conquista 1.711.000 spettatori con uno share del 14.4%. Su Rai2 Boss in Incognito intrattiene 728.000 spettatori pari al 5.2%. Su Italia1 Vendetta incolla davanti al video 862.000 spettatori con il 5%. Su Rai3, dopo la lunga presentazione (342.000 – 1.7%), Filorosso segna 316.000 spettatori (2.2%). Su Rete4 Verità Nascoste totalizza 1.019.000 spettatori (8.4%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.498.000 spettatori e il 9.7% e 395.000 spettatori e il 7.2% nella parte chiamata DiMartedì Più. Su Tv8 X Factor ottiene 691.000 spettatori (4.9%).
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.715.000 spettatori (19.5%), mentre Affari Tuoi totalizza 4.365.000 spettatori (21.4%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.805.000 – 19.4%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.409.000 spettatori pari al 21.7%. Su Rai2 TG2 Post registra 487.000 spettatori (2.4%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.000.000 spettatori (5.0%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è la scelta di 1.211.000 spettatori (6.3%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.468.000 spettatori (7.2%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.048.000 spettatori e il 5.4% nella prima parte e 881.000 spettatori e il 4.3% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.696.000 spettatori (8.3%).
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.694.000 spettatori pari al 22%, mentre Reazione a Catena coinvolge 4.110.000 spettatori pari al 25.2%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.399.000 spettatori (13.1%), mentre Caduta Libera convince 2.299.000 spettatori (15.8%). Su Rai2 la partita di Spareggi ai Mondiali Femminili – Italia-Bielorussia è seguita da 544.000 spettatori con il 4.1%. Su Italia1, dopo Grande Fratello Vip (332.000 – 2.8%), Studio Aperto Mag sigla 336.000 spettatori (2.4%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 516.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.482.000 spettatori (14.9%). A seguire Blob segna 1.178.000 spettatori (6.6%) e Fin Che la Barca Va sigla 1.015.000 spettatori (5.4%). Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 1.032.000 spettatori (6.5%), mentre La Promessa intrattiene 1.070.000 spettatori (5.9%). Su La7 Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca raduna 278.000 spettatori pari al 2.1%.
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.
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