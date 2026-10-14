Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.715.000 spettatori (19.5%), mentre Affari Tuoi totalizza 4.365.000 spettatori (21.4%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.805.000 – 19.4%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.409.000 spettatori pari al 21.7%. Su Rai2 TG2 Post registra 487.000 spettatori (2.4%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.000.000 spettatori (5.0%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è la scelta di 1.211.000 spettatori (6.3%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.468.000 spettatori (7.2%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.048.000 spettatori e il 5.4% nella prima parte e 881.000 spettatori e il 4.3% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.696.000 spettatori (8.3%).