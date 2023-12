Ascolti tv giovedì 7 dicembre: Prima della Scala, Zelig, Piazzapulita

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 7 dicembre 2023? Su Rai 1 è andata in onda la Prima della Scala. Su Rai 2 Noi siamo leggenda. Su Rai 3 Amore criminale. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Zelig. Su Italia 1 Le Iene presentano: Inside. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 7 dicembre 2023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv giovedì 7 dicembre 2023, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Nella serata di ieri, giovedì 7 dicembre 2023, su Rai1 Il Principe Abusivo, dalle 22:32 alle 00:23, ha conquistato 649.000 spettatori pari al 4.7% di share. Su Canale5, dopo una presentazione (3.667.000 – 19.1%) l’ultimo appuntamento con Zelig ha incollato davanti al video 2.560.000 spettatori con uno share del 17.4% (Zelig By Night: 1.109.000 – 16.3%). Su Rai2 la quarta puntata di Noi Siamo Leggenda è la scelta di 846.000 spettatori pari al 5.1% (primo episodio a 843.000 e il 4.5%, secondo episodio a 850.000 e il 5.9%). Su Italia1, dopo un’anteprima (1.102.000 – 5.6%), Le Iene Presentano: Inside è visto da 1.186.000 spettatori con l’8.4%. Su Rai3, dopo una presentazione a 912.000 e il 4.7%, la quarta puntata di Amore Criminale segna 958.000 spettatori pari al 5.3%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.052.000 spettatori (7.4%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 809.000 spettatori e il 5.8%. Su Tv8, dalle 21:15 alle 00:19, la finale di X Factor 17 ottiene 565.000 spettatori con il 3.5%. Su Sky Uno il talent show ha ottenuto .000 spettatori con il %. Sul Nove 12 Regali di Natale raduna 573.000 spettatori con il 3.2%. Sul 20 The Chronicles of Riddick arriva a 430.000 spettatori (2.4%). Su Iris Lo Specialista raccoglie 679.000 spettatori (3.8%). Su RaiPremium Ballando con le Stelle in replica è visto da 137.000 spettatori con l’1.2% (Tutti in Pista: 178.000 – 0.9%). Su La5 La Stella del Natale è scelto da 484.000 spettatori con il 2.6%.



Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Canale5, dopo un’anteprima dal nome ‘Striscia Tra Poco’ (3.726.000 – 18.9%), Striscia la Notizia raccoglie 4.254.000 spettatori pari al 21.2%. Su Rai2 TG2 Post segna 1.097.000 spettatori con il 5.5%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ottiene 1.466.000 spettatori con il 7.4%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.434.000 spettatori (7.2%) e Un Posto al Sole appassiona 1.890.000 spettatori (9.4%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 837.000 spettatori (4.3%) nella prima parte e 784.000 spettatori (3.9%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.500.000 spettatori (7.5%). Su Tv8 Ante Factor realizza un a.m. di 219.000 spettatori (1.1%). Sul Nove Little Big Italy in replica ha raccolto 508.000 spettatori (2.6%).