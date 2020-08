Ascolti tv giovedì 6 agosto: Sei mai stata sulla Luna?, Zelig, 300

Ascolti tv giovedì 6 agosto 2020: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 6 agosto 2020? Su Rai 1 è andato in onda il film di Paolo Genovese con Raoul Bova, ambientato in Puglia, Sei mai stata sulla Luna?. Su Rai 2 Due donne e un segreto. Su Rai 3 In arte Mina. Mediaset invece ha puntato su Zelig (Canale 5), il film 300 (Italia 1) e il film Mamma mia! (Rete 4). Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 6 agosto 2020?

Ascolti tv 6 agosto 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai 1 Sei mai Stata sulla Luna? ha conquistato 2.575.000 spettatori pari al 15.3 per cento di share. Su Canale 5 la replica di Zelig ha raccolto davanti al video 1.770.000 spettatori pari al 10.7 per cento di share. Su Rai 2 Due Donne e un Segreto ha interessato 912.000 spettatori pari al 5.1 per cento di share. Su Italia 1 300 ha catturato l’attenzione di 648.000 spettatori (4.1 per cento). Su Rai 3 In Arte Mina ha raccolto davanti al video 1.131.000 spettatori pari ad uno share del 6.4 per cento. Su Rete 4 Mamma Mia! totalizza un a.m. di 700.000 spettatori con il 4.3 per cento di share. Su La7 In Onda Focus ha registrato 603.000 spettatori con uno share del 3.5 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Techetechetè ottiene 3.370.000 spettatori con il 17.6 per cento. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.662.000 spettatori con uno share del 13.9 per cento. Su Rai 2 Tg2 Post segna il 4.9 per cento con 937.000 spettatori. Su Italia 1 CSI ha registrato 882.000 spettatori con il 4.6 per cento. Su Rai 3 Vox Populi ha convinto 700.000 spettatori pari al 3.8 per cento e Un Posto al Sole ha appassionato 1.244.000 spettatori pari al 6.5 per cento. Su Rete 4 Stasera Italia ha radunato 880.000 individui all’ascolto (4.7 per cento) nella prima parte e 1.037.000 (5.4 per cento) nella seconda, mentre su La7 In Onda ha interessato 812.000 spettatori (4.3 per cento).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.046.000 spettatori (19.1 per cento) mentre Reazione a Catena ha giocato con 3.236.000 spettatori (23.3 per cento). Su Canale 5 The Wall – I Protagonisti segna 1.080.000 spettatori con il 10.8 per cento di share e The Wall 1.756.000 con il 13.2 per cento di share.

