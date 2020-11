Ascolti tv giovedì 26 novembre 2020: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 26 novembre 2020? Ieri sera su Rai 1 è andato in onda il film Rita Levi Montalcini, dedicato alla grande scienziata. Su Canale 5 il film Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. Su Rai 2 la serie FBI. Su Italia 1 Le Iene. Su Rai 3 invece il film Diego Maradona. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 26 novembre 2020? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 26 novembre 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Rita Levi Montalcini ha conquistato 5.464.000 spettatori pari al 21.9 per cento di share. Su Canale 5 Harry Potter e il prigioniero di Azkaban ha raccolto davanti al video 2.522.000 spettatori pari all’11.9 per cento di share. Su Rai 2 FBI ha interessato 1.026.000 spettatori (3.6 per cento) mentre 9-1-1 ha raccolto 656.000 spettatori (2.9 per cento). Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto 1.465.000 spettatori con il 7.8 per cento. Su Rai 3 il film documentario Diego Maradona ha raccolto davanti al video 1.619.000 spettatori pari ad uno share del 6.3 per cento. Su Rete 4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.137.000 spettatori con il 5.6 per cento di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 948.000 spettatori con uno share del 4 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti ottiene 5.156.000 spettatori con il 18.2 per cento. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.810.000 spettatori con uno share del 16.9 per cento. Su Rai 2 TG2 Post ha ottenuto 1.006.000 spettatori con il 3.5 per cento. Su Italia 1 CSI ha registrato 1.155.000 spettatori con il 4.1 per cento. Su Rai 3 Che Succ3de? raccoglie 1.387.000 spettatori con il 5.1 per cento. Un Posto al Sole raccoglie 1.783.000 spettatori con il 6.3 per cento. Su Rete 4 Stasera Italia ha radunato 1.242.000 individui all’ascolto (4.5 per cento), nella prima parte, e 1.239.000 spettatori (4.4 per cento), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.883.000 spettatori (6.7 per cento).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.628.000 spettatori (18.8 per cento) mentre L’Eredità ha raccolto 5.172.000 spettatori (22.7 per cento). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 2.471.000 spettatori (13.1 per cento) mentre Caduta Libera ha interessato 3.818.000 spettatori (17.1 per cento).

Mattina | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri, 26 novembre

Su Rai1 Uno Mattina Prima Pagina dà il buongiorno a 547.000 telespettatori con il 12.4 per cento mentre Uno Mattina raccoglie 1.099.000 spettatori con il 17.6 per cento. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 938.000 spettatori (16.5 per cento). Su Canale 5 Mattino Cinque ha intrattenuto 930.000 spettatori (14.9 per cento), nella prima parte, 912.000 spettatori (16.1 per cento) nella seconda parte e 808.000 spettatori (13.9 per cento) nei Saluti. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 239.000 spettatori con il 3.8 per cento. Su Italia 1 The Mentalist ottiene un ascolto di 194.000 spettatori pari al 3.3 per cento di share. Su Rai 3 Buongiorno Regione raccoglie 916.000 spettatori (15.5 per cento). Agorà convince 549.000 spettatori pari all’8.8 per cento di share. A seguire Mi Manda Rai 3 segna 352.000 spettatori con il 6.2 per cento. Su Rete 4 Carabinieri registra una media di 170.000 spettatori (2.9 per cento). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 236.000 spettatori con il 4.1 per cento.

