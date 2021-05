Ascolti tv giovedì 13 maggio 2021: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 13 maggio 2021? Su Rai 1 è andata in onda la settima puntata di Un passo dal cielo 6. Su Canale 5 il film First Man – Il primo uomo. Su Rai 2 Anni 20. Su Italia 1 Freedom, oltre il confine. Su Rai 3 Amore Criminale. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 13 maggio 2021? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 13 maggio 2021, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai 1 Un Passo del Cielo 6 – I Guardiani ha conquistato 5.015.000 spettatori pari al 23.2 per cento di share. Su Canale 5 First Man – Il primo uomo ha incollato davanti al video 1.370.000 spettatori con uno share del 7.5 per cento. Su Rai 2 Anni 20 ha interessato 453.000 spettatori (1.9 per cento). Su Italia 1 Gli Album di Freedom ha raccolto 862.000 spettatori pari al 4.4 per cento. Su Rai 3 Amore Criminale è seguito da 1.605000 spettatori con il 6.8 per cento. Su Rete 4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.264.000 spettatori (7.1 per cento). Su La7 Piazzapulita ha registrato 827.000 spettatori con il 4.8 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno è scelto da 5.084.000 spettatori pari al 20.5 per cento. Su Canale 5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 3.788.000 spettatori con il 15.1 per cento. Su Rai2 Tg2 Post interessa 1.012.000 spettatori (4 per cento). Su Italia 1 C.S.I. conquista 1.005.000 spettatori con il 4.1 per cento. Su Rai 3 Nuovi Eroi è visto da 1.208.000 spettatori (5.3 per cento) e Un Posto al Sole da 1.794.000 spettatori (7.3 per cento). Su Rete 4 Stasera Italia ha radunato 1.058.000 individui all’ascolto (4.5 per cento) nella prima parte e 1.044.000 (4.2 per cento) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.839.000 spettatori (7.5 per cento).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.663.000 spettatori pari al 18.9 per cento, mentre L’Eredità è visto da 4.240.000 spettatori con il 24.1 per cento. Su Canale 5 Avanti il Primo! ha intrattenuto 2.139.000 spettatori (15.6 per cento), mentre Avanti un Altro! ha convinto 3.197.000 spettatori con il 18.5 per cento.

Mattina | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri, 13 maggio

Su Rai 1 Unomattina Prima Pagina dà il buongiorno a 600.000 spettatori (12.5 per cento), mentre Unomattina è visto da 955.000 spettatori (17.2 per cento). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, la prima parte di Storie Italiane è seguita da 966.000 spettatori (19 per cento).

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL