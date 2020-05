Ascolti tv domenica 3 maggio 2020 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 3 maggio 2020? Ieri sera su Rai 1 è andata in onda in replica la fiction L’allieva 2. Su Canale 5 invece un nuovo appuntamento in diretta con il talk Live non è la d’Urso. Su Rai 2 spazio a Fabio Fazio e il suo Che tempo che fa, dedicato all’emergenza Coronvirus. Su Italia 1 il film Vi presento i nostri. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 3 maggio 2020?

Ascolti tv 3 maggio 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera A vincere la sfida degli ascolti è Rai 1 con la fiction L’allieva 2 che ha totalizzato 3.976.000 spettatori pari al 14,3% di share. Fabio Fazio con Che tempo che fa registra 2.616.000 spettatori (9,1%) mentre Live Non è la d’Urso ha conquistato 2.389.000 spettatori pari al 12,2% di share. Su Italia 1 il film Vi Presento i Nostri ha intrattenuto 1.744.000 spettatori con il 6,2% di share. Su Rai 3 il ritorno di Un Giorno in Pretura ha raccolto davanti al video 1.303.000 spettatori pari ad uno share del 4,7%. Su Rete 4 Ladyhawke ha appassionato 1.042.000 spettatori con il 4,1% di share. Su La 7 Non è L’Arena ha interessato 1.756.000 spettatori con il 6% dalle 20.35 alle 21.55, e 1.699.000 spettatori con l’8,8% dalle 21.59 all’1.07. Su Tv8 I Delitti del BarLume ha divertito 552.000 spettatori con l’1,9% di share. Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai 1 Soliti Ignoti in replica ha raccolto 5.436.000 spettatori con il 18,8%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha intrattenuto 4.092.000 spettatori con il 14,1%. Su Italia 1 la serie CSI ha totalizzato 1.231.000 spettatori (4,3%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha informato 1.220.000 spettatori con il 4,4%, nella prima parte e 1.244.000 persone con il 4,3%, nella seconda parte. Su Rai 3 Indovina Chi Viene a Cena ha appassionato 1.736.000 spettatori pari al 6,1% di share. Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri Su Rai 1 la replica de L’Eredità ha ottenuto di 4.229.000 spettatori (18,6%). Su Canale 5 la replica di Avanti un Altro raccoglie 3.860.000 spettatori (17,5%). 🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

