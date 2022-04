Ascolti tv domenica 3 aprile: Noi, Che tempo che fa, Lo show dei record

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 3 aprile 2022? Su Rai 1 è andata in onda la fiction Noi. Su Rai 2 The Rookie. Su Rai 3 Che tempo che fa. Su Rete 4 Zona bianca. Su Canale 5 Lo show dei record. Su Italia 1 Mission Impossible – Rogue Nation. Su La7 Non è l’Arena. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 3 aprile 2022? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 3 aprile 2022, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Noi ha conquistato 3.453.000 spettatori pari al 16.1 per cento di share. Su Canale 5 Lo Show dei Record ha raccolto davanti al video 2.320.000 spettatori con uno share del 12.1 per cento. Su Rai 2 The Rookie ha interessato 966.000 spettatori (4 per cento) e Blue Bloods 919.000 spettatori (4 per cento). Su Italia 1 Mission: Impossible – Rogue Nation è scelto da 1.116.000 spettatori (5.4 per cento). Su Rai 3 Che Tempo Che Fa dalle alle ha incollato 2.320.000 spettatori (9.7 per cento) e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo dalle alle 1.377.000 spettatori (7.5 per cento). Su Rete 4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 681.000 spettatori (4.1 per cento). Su La7 Non è l’Arena ha registrato 849.000 spettatori pari al 5 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno è seguito da 4.673.000 spettatori pari al 19.5 per cento. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra 2.966.000 spettatori con il 12.5 per cento. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla 1.264.000 spettatori (5.4 per cento). Su Rai 3 la Presentazione di Che Tempo Che Fa interessa 1.246.000 spettatori pari al 5.7 per cento. Su Rete 4 Controcorrente ha radunato 941.000 individui all’ascolto (4.1 per cento) nella prima parte e 1.125.000 spettatori (4.7 per cento) nella seconda parte. Su La7 In Onda sigla 918.000 spettatori (3.9 per cento).