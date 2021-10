Ascolti tv domenica 24 ottobre: Cuori, Scherzi a parte, Che tempo che fa

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 24 ottobre 2021? Su Rai 1 è andata in onda la fiction Cuori. Su Rai 2 NCIS. Su Rai 3 Che tempo che fa. Su Rete 4 Controcorrente. Su Canale 5 Scherzi a parte. Su Italia 1 The Legend of Tarzan. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 24 ottobre 2021? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 24 ottobre 2021, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Cuori ha conquistato 3.849.000 spettatori pari al 18.5 per cento di share. Su Canale 5 La Notte di Scherzi a Parte ha raccolto davanti al video 1.706.000 spettatori pari al 9.2 per cento di share. Su Rai 2 NCIS Los Angeles ha catturato l’attenzione di 965.000 spettatori (4 per cento) e NCIS New Orleans di 921.000 (4 per cento). Su Italia 1 The Legend of Tarzan ha intrattenuto 1.213.000 spettatori con il 5.7 per cento di share. Su Rai 3 Che Tempo che Fa ha raccolto davanti al video 2.176.000 spettatori pari ad uno share del 9.2 per cento (presentazione 1.451.000 – 6.6 per cento) e Che tempo che Fa – Il Tavolo 1.418.000 (7.3 per cento). Su Rete 4 Controcorrente Prima Serata è stato visto da 683.000 spettatori con il 3.7 per cento di share. Su La7 Atlantide ha segnato l’1.6 per cento con 263.000 spettatori.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno sigla il 19.8 per cento con 4.729.000 spettatori e su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.830.000 spettatori con uno share dell’11.9 per cento. Su Italia 1 NCIS ha totalizzato 1.094.000 spettatori (4.6 per cento). Su Rete 4 Controcorrente fa compagnia a 957.000 spettatori nella prima parte (4.2 per cento) e a 751.000 (3.1 per cento) nella seconda. Su La7 In Onda sigla il 2.9 per cento con 694.000 spettatori.