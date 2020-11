Ascolti tv domenica 22 novembre 2020: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 22 novembre 2020? Ieri sera su Rai 1 è andato in onda la prima puntata della fiction Vite in fuga. Su Canale 5 è tornato l’appuntamento con Live – Non è la D’Urso. Su Rai 2 la serie tv NCIS. Su Rai 3 il talk Che tempo che fa. Su Italia 1 il film Jurassic World. Su Rete 4 Pari e dispari. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 22 novembre 2020? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 22 novembre 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Vite in Fuga ha conquistato 4.103.000 spettatori pari al 16.8 per cento di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.124.000 spettatori pari al 12.6 per cento di share. Su Rai 2 NCIS Los Angeles ha catturato l’attenzione di 1.275.000 spettatori (4.4 per cento) e NCIS New Orleans di 991.000 spettatori (3.7 per cento). Su Italia 1 Jurassic World ha intrattenuto 1.530.000 spettatori con il 6.3 per cento di share. Su Rai 3 Che Tempo che Fa ha raccolto davanti al video 2.779.000 spettatori pari ad uno share del 10.1 per cento e Che Tempo che Fa – il Tavolo 1.397.000 (7.5 per cento). Su Rete 4 Pari e Dispari è stato visto da 891.000 spettatori con il 3.9 per cento di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato il 5.7 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti sigla il 16.7 per cento con 4.817.000 spettatori e su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.761.000 spettatori con uno share del 13 per cento. Su Italia 1 CSI ha totalizzato 1.223.000 spettatori (4.3 per cento). Su Rai 3 la Presentazione di Che Tempo che Fa sigla il 7.5 per cento con 2.043.000 spettatori.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.802.000 spettatori (17 per cento) e L’Eredità 5.405.000 spettatori (21.7 per cento) nella seconda. Su Canale 5 RiCaduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.684.000 spettatori con il 12.1 per cento di share e RiCaduta Libera 3.750.000 (15.3 per cento). Su Rai 2 Novantesimo Minuto informa 1.136.000 spettatori (5.3 per cento) nella prima parte e 1.441.000 spettatori (6 per cento) nella seconda,

Mattina | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri, 22 novembre

Su Rai 1 UnoMattina in Famiglia ha raccolto 239.000 spettatori con il 12 per cento di share nella presentazione, 670.000 (17.2 per cento) prima parte, 1.960.000 (23.6 per cento) nella seconda e 2.107.000 spettatori (22.6 per cento) nella terza; la Santa Messa segna il 19.7 per cento con 2.057.000 spettatori. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 2.079.000 spettatori pari ad uno share del 17.3 per cento. Su Canale5 il Tg5 Mattina raccoglie un ascolto di 1.178.000 telespettatori con il 18 per cento di share mentre la Santa Messa segna l’8.1 per cento con 855.000 spettatori.

