ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 17 ottobre 2021? Su Rai 1 è andata in onda la prima puntata della fiction Cuori. Su Rai 2 NCIS. Su Rai 3 Che tempo che fa. Su Rete 4 Controcorrente. Su Canale 5 Scherzi a parte 2021. Su Italia 1 il film Skyscraper. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 16 ottobre 2021? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 17 ottobre 2021, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 l’esordio della fiction Cuori ha conquistato 4.123.000 spettatori pari al 19.4% di share. Su Canale 5 una nuova puntata di Scherzi a Parte ha ottenuto un ascolto medio pari a 2.664.000 spettatori pari al 14.6% di share. Su Rai2 la dodicesima stagione di NCIS Los Angeles in prima tv assoluta ha catturato l’attenzione di 1.049.000 spettatori (4.4%). A seguire NCIS News Orleans ha raccolto 922.000 spettatori con il 4%. Su Italia1 il film in prima visione Skyscraper ha intrattenuto 1.001.000 spettatori con il 4.6% di share. Su Rai3, Che Tempo Che Fa ha raccolto davanti al video 2.388.000 spettatori (10.1%) e 1.455.000 spettatori (7.6%), nel segmento Che Tempo Che Fa – Il Tavolo in onda dalle 22.14 alle 23.38. Su Rete4 Controcorrente è stato visto da 691.000 spettatori con il 3.8% di share.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha raccolto 4.660.000 spettatori con il 19.7%. Su Canale 5 la nuova edizione di Paperissima Sprint ha ottenuto 3.001.000 spettatori con il 12.6%. Su Italia1 NCIS ha totalizzato 1.148.000 spettatori (4.9%). Su Rete4 Controcorrente segna 1.030.000 spettatori (4.4%), nella prima parte, e 908.000 spettatori (3.8%), nella seconda parte. Su La7 In Onda segna 847.000 spettatori e il 3.6%.