Archie Lyndhurst, l’attore è morto a 19 anni

La televisione per ragazzi dice addio ad un altro giovane talento. Archie Lyndhurst, star della CBBC (la rete della BBC dedicata ai più piccoli) e figlio dell’attore Nicholas Lyndhurst, è morto a 19 anni. Il ragazzo è morto a causa di una malattia che l’ha portato via in poco tempo. Sarà sempre ricordato per il suo ruolo più famoso, quello di Ollie Coulton nella serie tv “So Awkward”. La direttrice Cherlyn Taylor di BBC ha voluto ricordarlo con un messaggio: “Noi tutti della BBC Children siamo devastati. Era un ragazzo così talentuoso”.

Archie Lyndhurst, seguendo le orme paterne, aveva iniziato a studiare recitazione a 10 anni presso la scuola di teatro Sylvia Young. Il primo ruolo degno di nota arriva con la serie comica So Awkward e, nel 2019, ha avuto anche modo di recitare insieme a suo padre per un episodio.

