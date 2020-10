“Ho pensato di girare dei videomessaggi per salutare tutti i miei cari quando sarò morta”. Continua la lotta contro il cancro di Shannen Doherty, l’attrice che all’inizio del 2020 ha spiazzato i fan annunciando la recidiva del tumore. Nonostante le cure, il male che la affligge non accenna a rallentare, e anzi ha raggiunto il quarto stadio. L’ex Brenda di “Beverly Hills 90210” si è raccontata in una lunga intervista a Elle Magazine, svelando la decisione di registrare dei videomessaggi per i suoi cari, che potranno guardarli se lei non dovesse farcela.

“Ogni volta che arriva il momento in cui potrei farlo mi sembra così definitivo, così irrevocabile”, spiega l’attrice, “La verità è che mi sento ancora un essere umano in salute, in forze. È difficile mettere un punto alla tua esistenza quando ti senti come se potessi vivere ancora altri 10 o 15 anni”. “Non mi sono ancora seduta a scrivere le lettere importanti, ma so di doverlo fare. Ci sono cose che devo far sapere a mia madre e voglio che mio marito capisca quel che rappresenta per me”, ha aggiunto Doherty.

All’attrice era stato diagnosticato un cancro al seno per la prima volta nel marzo 2015. Dopo una battaglia durata due anni, l’attrice aveva annunciato che il suo cancro era in remissione. Ma nel febbraio 2020 la malattia è tornata. “Ho provato a fare tesoro di tutti quei piccoli momenti che generalmente le persone non vedono o danno per scontati. Le piccole cose sono magnifiche. Abbiamo un pozzo infinito dentro di noi e si tratta solo di continuare a scavare per trovare la forza per affrontare le difficoltà e in modo da poter vedere tutta la bellezza”, spiega.

