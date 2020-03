Shannen Doherty contro il cancro: “Sto lottando con tutta me stessa. Ho ancora tanto da condividere”

Il cancro è tornato, Shannen Doherty l’ha comunicato un mese fa, ma la sua lotta continua imperterrita, contro quel mostro spaventoso che è diventato ormai un tumore al seno al quarto stadio.

L’indimenticabile Brenda di Beverly Hills 90210 aveva dichiarato, nel 2017, che il cancro era in remissione ma, tempo qualche anno, è tornato di nuovo nella sua vita. Ma l’attrice non si scoraggia tanto facilmente, va avanti sostenuta da fan e amici. Il suo account Instagram è un diario di bordo, dove monitora la sua quotidianità. “Prendersi cura di me e abbracciare ogni giorno. Non è sempre facile. Ci sono momenti in cui sono depressa o semplicemente pigra. Mi faccio forza grazie all’aiuto dei miei amici”, ha scritto l’attrice, dopo aver condiviso una fotografia con le amiche che l’aiutano a prendersi cura di se stessa, con una dieta equilibrata e attività fisica.

Shannen Doherty lotta contro il cancro: “Non è sempre facile”

“Anne Marie Kortright è stata implacabile nello spronarmi a fare escursioni e a imparare a cucinare in modo sano, per nutrire la mia anima oltre al mio stomaco. Ha fatto in modo che cucinare diventasse salutare, divertente e sostenibile. Se ciò non fosse abbastanza… Anne Marie ha portato con sé Kira Stokes che ieri mi ha preso a calci nel sedere”. E poi ha aggiunto: ″È stata una grande settimana produttiva. Mi sento meglio. La mia pelle è viva e anche io”, fa sapere la Doherty, in compagnia delle amiche Kira Stokes e Anne Marie Kortright.

Tempo fa, l’attrice aveva informato i suoi fan del suo stato d’animo: “È un momento strano. Dire che sono stressata è un eufemismo. Dire che sto lottando è riduttivo. Sta cercando la mia forza interiore. Scaverò in profondità per trovare la forza interiore di cui ho bisogno per affrontare tutto. Prego di fare tutto con dignità e grazia. Ho così tanto da dire. Tanto da condividere. Lo farò. Per ora … per favore, sappiate quanto tutti voi mi stiate aiutando a rialzarmi”.

Leggi anche:

1. Luke Perry, Dylan di Beverly Hills, in ospedale per un ictus: la tenera dedica della sua Brenda / 2. La star di Beverly Hills Shannen Doherty: “Il cancro è tornato. È al quarto stadio” / 3. “Brenda” non si dà pace, su Instagram un nuovo messaggio per ricordare Luke Perry