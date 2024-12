A che ora e dove vedere in tv e streaming l’apertura della Porta Santa a San Giovanni in Laterano il 29 dicembre: orario e canale, Giubileo 2025

Questa mattina, 29 dicembre, il cardinale vicario del Papa per la diocesi di Roma, mons. Baldassare Reina, aprirà la Porta Santa di San Giovanni in Laterano, la Basilica “Madre e Capo di tutte le chiese e le città del mondo” nonché la più antica d’occidente. Dopo l’apertura ufficiale della Porta Santa a San Pietro il 24 dicembre 2024, che ha inaugurato il Giubileo 2025, il Pontefice il 26 dicembre ha aperto una Porta anche nel carcere di Rebibbia. Oggi l’apertura della Porta Santa nella Cattedrale di Roma, San Giovanni in Laterano. A che ora? Appuntamento alle ore 10 di oggi, domenica 29 dicembre 2024, Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe. Seguirà poi la Santa Messa presieduta sempre dal cardinale vicario Reina. Appuntamento dunque oggi alle ore 10 con l’apertura della Porta Santa a San Giovanni in Laterano. Ma dove vederla in tv e in streaming?

In tv e streaming

Appuntamento su Tv2000 questa mattina, 29 dicembre, alle ore 10 per l’apertura della Porta Santa a San Giovanni in Laterano da parte del card. Reina. Il canale della Cei è disponibile al tasto 28 del digitale terrestre. Non è prevista la diretta di questo evento su Rai 1, che invece trasmetterà la Messa alle ore 11 da Bari. Diretta streaming sul sito di Tv2000 e sui canali social di Vatican News.