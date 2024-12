A che ora e dove seguire l’apertura della Porta Santa del Giubileo 2025 a San Pietro con Papa Francesco: orario, canale, tv, streaming

Oggi, 24 dicembre 2024, Vigilia di Natale, Papa Francesco presiede nella Basilica di San Pietro la Messa nella Notte di Natale e l’apertura della Porta Santa, che apre ufficialmente gli eventi per il Giubileo 2025. Un evento di storica e straordinaria importanza per tutti i fedeli, che si ripete ogni 25 anni dal 1300. Sarà possibile seguire l’apertura della Porta Santa nella Basilica di San Pietro questo pomeriggio, 24 dicembre, alle ore 18.30, con Papa Francesco. Un gesto simbolico che invita i fedeli di tutto il mondo a intraprendere un cammino di riflessione, conversione e speranza. Poi alle 19 inizierà la Santa Messa nella notte di Natale, con cui si celebra la nascita di Gesù.

In tv

Appuntamento dalle ore 18.40 di oggi, 24 dicembre 2024, Vigilia di Natale, su Rai 1, con lo speciale a cura del Tg1. In Piazza San Pietro sono installati maxi schermi per consentire a tutti di seguire l’evento da vicino. Sarà possibile seguire l’apertura della Porta Santa 2024 anche su Tv2000 (canale 28 del digitale terrestre). L’annuncio dell’apertura è accompagnato dal suggestivo suono delle campane della Pontificia Fonderia Marinelli, ma il momento culminante è proprio quello che vede Papa Francesco spingere i battenti della Porta Santa, invitando i fedeli a seguirlo e a oltrepassare questa soglia simbolica, segno dell’incontro con Cristo. Al termine della messa in onda dell’evento, dalle 21.20 va in onda su Rai 1 uno speciale di “A sua immagine”, con un messaggio natalizio di Monsignor Matteo Maria Zuppi.

Apertura della Porta Santa del Giubileo 2025 streaming live

Sarà possibile seguire l’apertura della Porta Santa del Giubileo 2025 anche in diretta streaming su Rai Play, sul sito di Tv2000 e sui canali social e YouTube di Vatican News.

Le altre Porte Sante

Dopo l’apertura della Porta Santa a San Pietro, Papa Francesco aprirà simbolicamente una Porta Santa il 26 dicembre nel carcere di Rebibbia. Poi ci sarà quella nella Basilica di San Giovanni in Laterano, il 29 dicembre alle ore 10.00. L’1 gennaio 2025, solenne festività di Maria Santissima Madre di Dio, sarà aperta la Porta Santa della Basilica di Santa Maria Maggiore, alle ore 17.00. L’ultima Porta Santa ad essere aperta sarà quella della Basilica di San Paolo fuori le mura, sabato 5 gennaio 2025, alle ore 10.00.