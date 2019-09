Anticipazioni Uomini e Donne oggi 16 settembre | Trono classico o over?

Finalmente l’attesa è finita: oggi, lunedì 16 settembre 2019, ricominciano le puntate di Uomini e Donne e con esse riprende anche il nostro appuntamento con le anticipazioni del programma condotto da Maria De Filippi.

Da oggi infatti il primo pomeriggio di Canale 5 (dalle ore 14,45 alle 16,10) sarà monopolizzato dalle appassionanti storie dei tronisti di Uomini e Donne: la trasmissione anche quest’anno si dividerà tra il Trono classico e quello Over.

Trono Classico di Uomini e Donne: ecco i quattro tronisti della nuova edizione

Ma di quale trono si parlerà oggi? Trono classico o trono over? Chi saranno i protagonisti? Vediamo le anticipazioni della prima puntata di Uomini e Donne in programma oggi, lunedì 16 settembre 2019.

Anticipazioni Uomini e Donne: la prima puntata, 16 settembre 2019

Nella puntata di oggi si parlerà del trono Classico. Essendo l’episodio numero uno della stagione, sarà l’occasione per presentare i quattro nuovi tronisti, i nomi dei quali sono già stati diffusi nelle scorse settimane: Giulio Raselli, Alessandro Zarino, Giulia Quattrociocche e Sara Tozzi.

Uomini e Donne 2019, tutte le novità

Da quest’anno, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, sarà ancora più palese il legame a doppio filo tra il dating show di Maria De Filippi e Temptation Island, al punto che non soltanto i due tronisti uomini sono ex concorrenti del reality, ma nel corso delle puntate altri ex volti noti della trasmissione saranno ospiti nello studio di Uomini e Donne.

Nella puntata di oggi, ad esempio, sarà il turno di Katia Fanelli e Vittorio Collina. I due, lasciatisi al termine di Temptation Island, si attaccheranno a vicenda. Soprattutto Katia rinfaccerà a Vittorio di essersi subito fidanzato nuovamente al termine del programma, per giunta con l’ex tentatrice Vanessa Cinelli. Alla fine i due, nonostante i battibecchi, si saluteranno cordialmente.

Maria De Filippi in vacanza con gli “Amici” a quattro zampe. La regina di Mediaset lancia un appello ai fan

Poi si passerà alla presentazione di due dei nuovi tronisti: Alessandro Zarino, che parlerà del suo difficile passato in riformatorio a 12 anni; Giulia Quattrociocche, alla sua prima esperienza televisiva. Entrambi conosceranno i loro primi corteggiatori.

In studio anche altri due ex concorrenti di Temptation Island, Ilaria Teolis e Massimo Colantoni. Massimo confesserà di essersi fidanzato con la tentatrice Sonia Onelli. In studio sarà presente anche Javier Martinez, che però non chiarirà se lui e Ilaria hanno continuato a frequentarsi. Tra i tronisti Giulio e Massimo, inoltre, ci saranno tensioni proprio sulla figura di Javier.

Le anticipazioni di Uomini e Donne dicono che infine ci sarà spazio per la presentazione degli altri due tronisti: Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià, e Sara Tozzi. Entrambi conosceranno i loro primi corteggiatori. Sara in particolare sarà davvero molto emozionata, al punto che Maria le darà un fazzoletto e cercherà di calmarla.

Appuntamento a oggi pomeriggio alle 14,45 su Canale 5 per la prima puntata di Uomini e Donne.

La confessione di Maria De Filippi: “Rubavo l’argenteria in casa perché non avevo i soldi per pagare le multe”