Chi è Annaclara Hellwig, la Secchiona de La Pupa e il Secchione 2022

Chi è Annaclara Hellwig, la concorrente che partecipa come Secchiona a La Pupa e il Secchione 2022? Il programma torna su Italia 1 in prima serata, a partire da martedì 15 marzo 2022, con la conduzione di Barbara d’Urso, che ha voluto nel suo cast anche alcuni elementi VIP. Il format si arricchisce quest’anno e inserisce alcuni spunti da reality show. I concorrenti vivranno all’interno di una mega villa, ognuno a contatto con il proprio match, e potranno lasciare la location soltanto per raggiungere Barbarella in studio una volta a settimana. Ma cosa sappiamo su Annaclara Hellwig? Quanti anni ha e da dove viene?

Chi è Annaclara Hellwig: età, programmi TV, Instagram

Di Annaclara Hellwig, sappiamo che è un’insegnante di geografia e matematica presso la scuola secondaria di secondo grado. Nata a Trapani, ha 28 anni e si è trasferita a Milano dove attualmente vive. Ha conseguito la laurea in Scienze economiche in Sicilia, dopodiché ha deciso di fare le valigie e trasferirsi al Nord in cerca di lavoro. Da sempre Annaclara Hellwig ha dimostrato la sua propensione allo studio e il suo sogno nel cassetto è di avere una lunga e promettente carriera nel mondo accademico. Ha una forte passione per la lettura, ma gli Instagram Addicted non la troveranno sui social. Molto legata alla sua terra, Annaclara Hellwig spera un giorno di poter tornare a casa. Non ha mai avuto esperienze televisive: La Pupa e il Secchione è il primo format che sperimenta. Per l’edizione 2022, rappresenta la categoria delle secchione.

Streaming e TV

Dove vedere La Pupa e il Secchione 2022? Il programma arriva in prima serata, a partire dalle 21:20, su Italia 1 ogni martedì. La prima puntata è andata in onda martedì 15 marzo 2022 e, per la prima volta, alla conduzione figura Barbara d’Urso. Per seguire in diretta televisiva il programma, che quest’anno si tinge di note da reality show, bisognerà sintonizzarsi al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre oppure al tasto 506 per la versione HD sui vecchi decoder. Chi invece vuole seguire il programma in diretta streaming può accedere via desktop a MediasetPlay, oppure scaricare l’App che consente di seguire da smartphone e tablet le puntate in onda. Chi invece vuole recuperare la messa in onda delle puntate precedenti, può farlo sempre tramite MediasetPlay grazie alla funzione on demand.