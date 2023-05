Chi è Anna Bonamigo, la moglie di Adriano Panatta ospite a Domenica In

Chi è Anna Bonamigo, la moglie di Adriano Panatta ospite a Domenica In nella puntata del 14 maggio? Nel 2020, all’età di 70 anni, il grande campione di tennis ha sposato, in seconde nozze, Anna Bonamigo. Lo sportivo e l’avvocatessa, a cui era legato da diverso tempo, hanno detto “sì” a Venezia. Il rito civile si è svolto presso il municipio di Ca’ Farsetti, con una cerimonia privata a cui erano presenti solo la famiglia e gli amici più cari. Il rito è stato officiato da Carlo Nordio, magistrato (ora Ministro) e grande amico della coppia.

Un amore, quello di Anna e Adriano, vissuto lontano dal clamore e dai riflettori. Chi li conosce li definisce come una coppia semplice che non ama i riflettori. Si sono conosciuti a Capri nel 2013 e da allora non si sono più lasciati. Panatta per amore dell’avvocatessa ha lasciato Roma, trasferendosi in Veneto, a Treviso. Di Anna, riservata e innamoratissima del tennista, si sa poco e niente. L’unica certezza è che gestisce uno studio che si occupa di diritto societario e commerciale. La proposta di nozze sarebbe arrivata durante la quarantena e poco dopo la fine del lockdown sarebbero iniziati i preparativi.

In un’intervista, Adriano Panatta aveva confessato di credere ancora al matrimonio: “Io ci credo ancora nel matrimonio. Non ci si sposa per scherzo. Il matrimonio è una cosa seria ed era un desiderio di entrambi. Mio e di Anna. Ci si sposa con grande serenità dopo quasi sette anni che stiamo insieme”.

Come detto, per Adriano Panatta si tratta del secondo matrimonio. Lo storico campione di tennis è stato infatti legato a Rosaria Luconi con cui ha vissuto una lunga storia d’amore che gli ha regalato tre figli: Niccolò (1975), Alessandro (1979) e Rubina (1980). Nel 2014, dopo 40 anni di matrimonio, il divorzio. L’8 marzo 2012 la figlia Rubina gli ha dato un nipote maschio a cui è stato dato il nome del nonno, Adriano. Il figlio Alessandro gli ha dato un secondo nipote, Leonardo (2017).