Animali fantastici e dove trovarli: il cast del film

Questa sera, giovedì 18 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Animali fantastici e dove trovarli, film del 2016 diretto da David Yates. Ispirato all’omonimo libro di J. K. Rowling e scritto dalla stessa autrice, è il primo episodio della serie Animali fantastici, un prequel ambientato 70 anni prima della serie cinematografica di Harry Potter ed è incentrato sul magizoologo Newt Scamander. Ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Eddie Redmayne: Newt Scamander

Katherine Waterston: Porpentina “Tina” Goldstein

Dan Fogler: Jacob Kowalski

Alison Sudol: Queenie Goldstein

Ezra Miller: Credence Barebone

Samantha Morton: Mary Lou Barebone

Jon Voight: Henry Shaw Sr.

Carmen Ejogo: Seraphina Picquery

Gemma Chan: Madam Ya Zhou

Colin Farrell: Percival Graves

Ron Perlman: Gnarlack

Ronan Raftery: Langdon Shaw

Josh Cowdery: Henry Shaw, Jr.

Kevin Guthrie: Abernathy

Jenn Murray: Chastity Barebone

Johnny Depp: Gellert Grindelwald

Zoë Kravitz: Leta Lestrange

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast di Animali fantastici e dove trovarli, ma dove vedere il film in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – giovedì 18 febbraio 2021 – alle ore 21,20 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

