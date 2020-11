Anche fragile, il testo della canzone (cover) cantata da Eda Marì a X Factor 2020

Qual è il testo di “Anche fragile” di Elisa, la canzone (cover) che canterà Eda Marì nel corso della seconda puntata dei Live di X Factor 2020? Di seguito ecco il testo che ascolteremo stasera, 5 novembre:

Tienimi su quando sto per cadere

Tu siediti qui, parlami ancora se non ho parole

Io non te lo chiedo mai

Ma portami al mare, a ballare

Non ti fidare

Sai quando ti dico che va tutto bene così

E perdonami, sono forte, sì

Ma poi sono anche fragile

Non serve a niente di particolare

Solo tornare a pensare che tutto è bello e speciale

Non si dice mai, ma voglio impegnarmi

Salvare un pezzo di cuore

Io non vivo senza sogni e tu sai che è così

E perdonami se sono forte, sì

E se poi sono anche fragile

Vieni qui

Ma portati gli occhi e il cuore

Io ti porto un gelato che non puoi mangiare

E piangiamo insieme che non piangi mai, mai

E non nasconderti con le battute, non mi allontanare

Invece dimmi cosa ti andrebbe di fare

E ridiamo insieme che ridiamo sempre, sempre, sempre

Ma non basta mai, mai

Io un confine non lo so vedere

Sai che non mi piace dare un limite, un nome alle cose

Lo trovi pericoloso e non sai come prendermi, mi dici

Ma non so se ti credo

Senza tutta questa fretta mi ameresti davvero?

Mi cercheresti davvero?

Quella forte, sì, però anche quella fragile

Vieni qui

Ma portati anche gli occhi e il cuore

Io so disobbedire questo lo sai bene

E piangiamo insieme che non piangi mai, mai

E non nasconderti con le battute, non mi sconcentrare

Stiamo a vedere dove possiamo arrivare

E ridiamo insieme che ridiamo sempre, sempre, sempre

Ma non basta mai, mai, mai, mai

Mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai

Vieni qui

Ma portati anche gli occhi e il cuore

Io ti porto un gelato che non puoi mangiare

E piangiamo insieme che non piangi mai, mai

E non nasconderti con le battute, non mi sconcentrare

Stiamo a vedere dove possiamo arrivare

E ridiamo insieme che ridiamo sempre, sempre, sempre

Ma non basta mai, mai, mai, mai

Mai, mai, mai, mai, mai, mai

Come si vota

Vi è piaciuta l’esibizione di Blue Phelix con Sciccherie? Ecco come si vota per i concorrenti di X Factor 2020. Il voto durante i Live sarà disponibile tramite i seguenti canali in modo totalmente gratuito:

WEB: accedendo al sito xfactor.sky.it da desktop o da mobile, loggandosi con il proprio Sky ID oppure registrandosi. Twitter: inviando un messaggio diretto verso l’account Twitter “@XFactor_Italia” App XF 2020: scaricando gratis l’App X Factor 2020 da Apple Store o, per i dispositivi Android, da Google Play e accedendo alla sezione di voto. Per procedere al voto è necessario fare login con Sky ID o Facebook o Twitter Smartwatch: per accedere al voto è necessario fare login dall’App X Factor 2020 con Sky ID o Facebook o Twitter Decoder Sky: canale interattivo/Tasto verde (solo per STBs connessi a Internet) e Sky Q

