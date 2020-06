Amici Speciali: i finalisti dello show di Maria De Filippi

AMICI SPECIALI FINALISTI – Oggi, venerdì 5 giugno 2020, alle ore 21,20 (circa) su Canale 5 va in onda la finale di Amici Speciali, lo show di Maria De Filippi basato sul format della trasmissione da cui deriva: Amici di Maria De Filippi. Un talent show con un cast composto da alcuni ex concorrenti delle passate edizioni e di altri talenti suddivisi in due squadre, una bianca e una blu. A giudicare i concorrenti una giuria d’eccezione, composta da personaggi televisivi, attori, ballerini e coreografi, oltre a rappresentati di emittenti radiofoniche. Ma quali sono i finalisti di Amici Speciali? Di seguito l’elenco completo:

Michele Bravi: Squadra Bianca Irama: Squadra Blu Alessio Gaudino: Squadra Bianca The Kolors: Squadra Blu (ritirati) Umberto: Squadra Blu

Il 3 giugno 2020 i The Kolors hanno annunciato di voler rinunciare al loro posto da finalisti di Amici Speciali. “Comunicazione ufficiale! I The Kolors rinunciano al loro posto da finalisti”, l’annuncio apparso sul sito ufficiale di Amici Speciali con tanto di video in cui il frontman della band spiega i motivi di questa decisione.

“Pur essendo molto lusingato di essere stato scelto come finalista – ha detto il cantante -, sin da subito, sin dal primissimo momento dopo la puntata, mi sono sentito di rinunciare a quel posto da finalista. Seppur simbolico, quel trofeo è pur sempre un’opportunità. Io di opportunità da questo posto ne ho avute già tante. La mia coppa l’ho alzata nel 2015. Da due anni sono professore in questa scuola e gran parte di questi ragazzi che vedete in questo programma li ho interrogati, li ho visti crescere artisticamente, ho dato voti, li ho consigliati per cui mi sembra giusto rinunciare in questo momento al mio posto di finalista”. A giocarsi la finale di Amici Speciali saranno quindi Alessio Gaudino, Irama, Michele Bravi e Umberto, scelto dagli altri finalisti al posto dei The Kolors.

Il favorito

Chi vincerà la finale di Amici Speciali in onda stasera su Canale 5? Il super favorito per la vittoria di Amici Speciali è Michele Bravi: per lui, già vincitore di X Factor, Amici Speciali segna una rinascita dopo il dramma dell’incidente, vissuto qualche anno fa, e l’addio (momentaneo) alla musica.

