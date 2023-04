Amici per la pelle: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Amici per la pelle, il film in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: essendo un film è prevista la messa in onda di una sola e unica “puntata”. Quando? Stasera, domenica 9 aprile 2023. Tutta la storia verrà raccontata in 81 minuti (pause pubblicitarie escluse). Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.

Il film racconta una storia vera. Filippo Laganà, l’attore protagonista, ha avuto realmente il morbo di Wilson, giovanissimo, e ha raccontato tutto in tv insieme a suo padre, Rodolfo Laganà. Il ragazzo si trovava a New York quando all’improvviso ha sentito la pancia gonfiarsi e il volto ingiallirsi. Quindi il frettoloso ritorno in Italia.

Cast

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Amici per la pelle, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: