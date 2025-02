Amici mai: il testo della canzone di Antonello Venditti ospite a Sanremo 2025

Qual è il testo di Amici mai, la canzone cantata da Antonello Venditti ospite oggi, 15 febbraio, al Festival di Sanremo 2025? Ecco le parole del brano:

Questa sera non chiamarmi

No, stasera devo uscire con lui

Lo sai, non è possibile

Io lo vorrei ma poi

Mi viene voglia di piangere

Certi amori non finiscono

Fanno dei giri immensi e poi ritornano

Amori indivisibili

Indissolubili, inseparabili

Ma amici mai

Per chi si cerca come noi

Non è possibile

Odiarsi mai

Per chi si ama come noi

Basta sorridere

No, no, non piangere

Ma come faccio io a non piangere?

Oh, oh-oh

Tu per me sei sempre l’unica

Straordinaria, normalissima

Vicina e irraggiungibile

Inafferrabile, incomprensibile

Ma amici mai

Per chi si cerca come noi

Non è possibile

Odiarsi mai

Per chi si ama come noi

Sarebbe inutile

Mai, mai il tempo passerà

Mai, mai il tempo vincerà

Oh, oh-oh

Il nostro non conoscersi

Per poi riprendersi

È una tortura da vivere

Ma stasera non lasciarmi

No, stasera non uscire con lui

Il nostro amore è unico

Insuperabile, indivisibile

Ma amici mai

Streaming e tv

Abbiamo visto il testo di Amici mai, la canzone di Antonello Venditti, ma dove vedere il Festival di Sanremo 2025 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dall’11 al 15 febbraio 2024 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2025 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.