Fiori d’arancio per un ex concorrente di Amici, che ha sposato il suo compagno. Pierpaolo Astolfi si è unito in matrimonio con il suo Andrea: “Oggi io e Andrea abbiamo detto sì davanti al governo danese. Oggi io e Andrea ci siamo sposati, oggi Andrea è diventato mio marito ed io il suo. Grazie Danimarca per averci accolto e consentito di avere un matrimonio egualitario”, ha annunciato sui social.

Astolfi è stato concorrente nella primissima edizione di Amici, che all’epoca si chiamava ancora Saranno Famosi, quella vinta da Dennis Fantina. Pierpaolo insieme a Renato Sannio e Gianluigi Garretta gareggiava nella categoria ‘conduzione’. Aveva poi lavorato per Mediashopping e si era laureato in Comunicazione. Adesso Pierpaolo è un attivista LGBTQ ed è anche il co-direttore di Mix Festival, ovvero il Festival Internazionale di Cinema LGBTQ+ e Cultura Queer di Milano.

Molto bella la dedica di Andrea al neo marito: “Oggi ho sposato l’uomo che mi ha fatto scoprire la bellezza di progettare insieme. Con lui ho scelto di andare a convivere dopo nove mesi che ci frequentavamo, io che non avevo mai condiviso i miei spazi con nessuno, nemmeno durante l’università. Io con lui ho scelto di comprare casa insieme e abbiamo superato, con il sorriso, lo stress test di entrarci, appena conclusa una estenuante ristrutturazione e, dopo una settimana, rimanerci chiusi per il primo lungo lock down. Con lui ho scelto di accogliere nella nostra famiglia un meraviglioso e impegnativo cane come la nostra bulldog francese Michelle. Con lui ho capito l’importanza di esprimere le proprie emozioni, aprendosi a se stessi, prima ancora che agli altri. – ha scritto il marito dell’ex concorrente di Amici – Con lui ho scoperto la gioia di donare il proprio tempo e talento alla comunità, per le cause che esprimono i tuoi valori. Con lui ho realizzato che non so litigare per più di cinque minuti, perché non voglio sprecare il tempo che viviamo insieme con l’amarezza. E con lui ho imparato cosa significa empatia, una forza dirompente e contagiosa. Con lui e grazie a lui mi sento un uomo che sta migliorando. Oggi ho sposato Pierpaolo, a Copenaghen, perché vogliamo sposarci con un matrimonio egualitario, internazionale, riconosciuto in quei paesi al mondo che hanno deciso di essere civili. Oggi sono una persona felice”.