Come spesso accade, non le manda a dire Alessandra Celentano durante i suoi giudizi ad Amici. Nel corso della puntata di ieri sera, 22 aprile, la popolare maestra ha criticato duramente Maddalena Svevi dopo l’esibizione di ballo. La ballerina, che fa parte del team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, nel corso della seconda manche ha sfidato Wax, esibendosi sulle note del Sirtaki.

Una performance che evidentemente non è piaciuta alla Celentano: “Povero Sirtaki – commenta la maestra – sembrava una taranta. Bisogna avere uno stile, invece di andare in Grecia è andata in Puglia”. A darle man forte è il giudice Cristiano Malgioglio: “Tu l’hai presentata come Cyd Charisse e invece hai portato lei che ha ballato la taranta. Questo è un brano straordinario tratto dal film Zorba il greco, i professionisti sono stati meravigliosi, lei è bella da vedere ma non mi ha dato nulla. Wax invece mi è piaciuto di più”. Per la cronaca, la sfida è stata vinta da Wax.