Amici 2023-2024: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 25 febbraio. Allievi, professori, concorrenti, streaming, Canale 5

Oggi, domenica 25 febbraio 2024, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Amici 2023-2024, il programma di Maria De Filippi che da anni lancia tanti tanti talenti sia in ambito musicale che nel ballo. Appuntamento ogni domenica alle ore 14. Ogni giorno poi ci sarà il consueto daytime su Canale 5. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti di oggi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Anticipazioni, ospiti, allievi, professori

Ospiti Fiorella Mannoia che con Fabrizio Moro e Drillionare ha ricoperto il ruolo di giurata della gara di canto e Alessandra Amoroso. Secondo le anticipazioni sulla registrazione, nel corso della puntata di oggi sarà eliminato Malia mentre Lucia, Petit e Mida hanno staccato il lasciapassare per il serale. Sofia ha vinto la prova Marlù mentre Nicholas e Giovanni si sono aggiudicati la prova Oreo. La classifica di canto ha visto trionfare Petit mentre Malia si è posizionato all’ultimo posto. Per il circuito ballo, Sofia ha guadagnato la medaglia d’oro mentre Giovanni e Nicholas, a pari merito, sono risultati i fanalini di coda. Per Anna Pettinelli, Mida non ha superato il compito prof. su Vivo per lei (dedicato alla nonna che non c’è più). Lorella Cuccarini, prima di assegnargli la maglia oro, ha invocato lo stop ai compiti.

Concorrenti

Sono 19 gli allievi entrati nella scuola di Amici 2023-2024, con i rispettivi professori. Vediamoli insieme:

CANTANTI

Matthew, 22 anni (scelto da Anna Pettinelli e Rudy Zerbi)

Mew, 24 anni (scelta da Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini)

Stella, 18 anni (scelta da Anna Pettinelli)

Holy Francisco, (scelto da Anna Pettinelli)

Petit, 18 anni (scelto da Rudy Zerbi)

Francesco – Spacehippiez, (scelto da Lorella Cuccarini)

Holden – Joseph Carta, 23 anni (scelto da Rudy Zerbi)

Lil Jolie, 23 anni (scelta da Rudy Zerbi)

Sarah, 17 anni (scelta da Lorella Cuccarini)

Ezio, 19 anni (scelto da Anna Pettinelli)

BALLERINI

Dustin, 21 anni (scelto da Alessandra Celentano ed Emanuel Lo)

Mary Sol, 17 anni (scelta da Alessandra Celentano ed Emanuel Lo)

Nicholas, 22 anni (scelto da Raimondo Todaro)

Elia, 25 anni (scelto da Emanuel Lo)

Simone Galluzzo (scelto da Emanuel Lo)

Chiara Porcariello, 18 anni (scelta da Emanuel Lo)

Sofia, 17 anni (scelta da Emanuel Lo e Raimondo Todaro)

Gaia, 22 anni (scelta da Raimondo Todaro)

Kumo, 22 anni (scelto da Emanuel Lo e Raimondo Todaro)

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2023-2024 in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni domenica alle ore 14 su Canale 5 per la nuova edizione del talent di Maria De Filippi. Se non siete a casa potete recuperare la puntata in qualsiasi momento su Mediaset Play grazie alla funzione on demand.