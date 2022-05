Amici 2022, il serale: anticipazioni e ospiti della finale, 15 maggio

Questa sera, domenica 15 maggio 2022 alle ore 21:20, su Canale 5 va in onda la finale di Amici 2022, il serale condotto ancora una volta da Maria De Filippi. Il talent show è un appuntamento fisso ormai da vent’anni che proclama di anno in anno nuovi talenti del canto e del ballo. La nuova edizione vedrà sfidarsi diciotto concorrenti, divisi in tre squadre. Ognuna di questa è guidata da una coppia di professori. Maria De Filippi, per questa nuova avventura in televisione, ha interpellato nuovamente i giudici in studio. Ma quali sono le anticipazioni della finale di Amici 2022? Scopriamole insieme.

Anticipazioni e ospiti

La finale del serale, in onda questa sera – domenica 15 maggio 2022 – alle ore 21,25 su Canale 5, vede nuovamente nel ruolo di giudici Stefano De Martino, Stash dei The Kolors ed Emanuele Filiberto di Savoia. Tornerà per uno dei suoi momenti comici anche Nino Frassica. Se non volete troppi spoiler, non proseguite la lettura. Nel corso dell’ultima puntata di Amici saranno consegnati sei premi e due allievi vincitori di categoria riceveranno un montepremi da migliaia di euro. Stando ai pronostici che stanno facendo fan e curiosi, il circuito danza dovrebbe vincerlo Michele Esposito. Il “pupillo” della maestra Celentano, infatti, è apprezzato sia dalla giuria che dal pubblico (si è classificato terzo nel televoto per il preferito della scorsa settimana), per questo per Serena Carella sarà molto difficile batterlo e strappargli una vittoria quasi scontata. Per quanto riguarda il canto, a giocarsela sono in quattro ma i telespettatori si dicono certi del fatto che Sissi e Albe non avrebbero molte chance di contendersi il primo posto. Visto come sono andate le cose soprattutto al serale, il duello finale dovrebbe essere tra Alex Wyse e Luigi Strangis, i talenti più amati dalla gente sin dalla prima puntata.

Streaming e TV

Ma dove vedere in streaming e diretta TV Amici 2022 il serale? Come già detto, il programma va in onda in prima serata su Canale 5, per cui bisogna sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando. Se invece vi interessa seguire in diretta streaming il programma perché siete fuori casa o impossibilitati ad accedere alla TV, vi basterà accedere alla piattaforma MediasetPlay o WittyTV da desktop. In alternativa, per seguire comodamente in diretta il programma da smartphone, tablet e Smart TV, potete anche scaricare l’App di MediasetPlay.