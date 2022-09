Amici 2022 allievi: i cantanti e i ballerini ammessi alla scuola. Concorrenti

Chi sono i concorrenti e gli allievi di Amici 2022? Nel corso della prima puntata della scorsa settimana sono stati individuati 19 allievi che vanno a comporre la scuola del popolare talent di Maria De Filippi. Uno show che negli anni ha lanciato grandi nomi del canto e del ballo, come Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Stash, Giulia Stabile, Irama, Sangiovanni, Elodie e Aka7even. Nel corso delle prossime puntate la classe andrà sicuramente traformandosi, potranno esserci delle new entry, sfide incrociate ed eliminazioni. L’obiettivo per tutti è arrivare al Serale. Vediamo insieme i 19 allievi di Amici 2022, come da tradizione divisi tra cantanti e ballerini, con a fianco i nomi dei rispettivi professori.

I cantanti

NDG – Lorella Cuccarini

Federica – Arisa/ Lorella Cuccarini

Wax – Arisa

Piccolo G – Rudy Zerbi

Cricca – Arisa/Lorella Cuccarini

Andrea – Arisa

Aaron – Rudy Zerbi/Arisa

Tommy Dali – Rudy Zerbi

Niveo – Lorella/Cuccarini

Amici 2022: i ballerini

Ramon – Alessandra Celentano

Rita – Alessandra Celentano

Gianmarco – Alessandra Celentano

Megan – Raimondo Todaro

Samu – Emanuel Lo

Ludovica – Emanuel Lo

Maddalena – Raimondo Todaro / Emanuel Lo

Mattia – Raimondo Todaro

Asia – Raimondo Todaro

Samuel Antinelli – Raimondo Todaro

Professori

Non ci sono sorprese invece nella squadra dei professori: ritroveremo Raimondo Todaro, Emanuel Lo e Alessandra Celentano per il ballo e Rudy Zerbi, Arisa e Lorella Cuccarini per il canto. In molti sono rimasti delusi dalla mancanza di Veronica Peparini come insegnante, ma la coreografa ha avuto per Maria e per il programma solo parole di stima: “Amici è una macchina con tempi stretti. Una volta fatto Amici credo che tu possa fare tutto. Vale sia per i ragazzi che per noi professori. Adesso se devo montare una coreografia è una passeggiata. Amici è stata una cosa bella, un passaggio importante. Alla fine è stata una scuola anche per me a tutti gli effetti”.

Amici 2022: streaming e tv

Dove vedere Amici 2022 in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni domenica alle ore 14 su Canale 5 per la nuova edizione del talent di Maria De Filippi. Se non siete a casa potete recuperare la puntata in qualsiasi momento su Mediaset Play grazie alla funzione on demand.