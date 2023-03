Amici 2022 2023: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 12 marzo. Allievi, professori, concorrenti, streaming, Canale 5

Oggi, domenica 12 marzo 2023, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Amici 2022 2023, il programma di Maria De Filippi che da anni lancia tanti tanti talenti sia in ambito musicale che nel ballo. Appuntamento ogni domenica alle ore 14. Ogni giorno poi ci sarà il consueto daytime su Canale 5. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti di oggi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Anticipazioni, ospiti, allievi, professori

Oggi, domenica 12 marzo 2023, alle 14 va in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Si tratta dell’ultimo appuntamento della domenica pomeriggio, prima dell’inizio del Serale previsto per il 18 marzo. Tra gli ospiti di questa puntata c’è Francesca Michielin. In questa puntata vengono definitivamente scelti gli allievi da ammettere all’ultima fase del programma e quelli da eliminare. I posti a disposizione sono 15. Gli allievi si esibiscono in più manche, ad oltranza, fino a che non si completa la rosa degli ammessi al Serale. Ottiene il pass chi mantiene almeno la media dell’8.

Ad essere eliminati sono il cantante Niveo e la ballerina Benedetta, che ottiene però un “contratto speciale” da professionista per ballare al Serale al fianco di Mattia. Nel primo girone, tutti i cantanti hanno eseguito il loro nuovo inedito. Ecco tutti i concorrenti ammessi al serale di Amici. Cantanti: Aaron, Angelina, Cricca, Federica, NDG, Piccolo G, Wax. Ballerini: Alessio, Gianmarco, Isobel, Maddalena, Mattia, Megan, Ramon, Samu.

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2022 2023 in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni domenica alle ore 14 su Canale 5 per la nuova edizione del talent di Maria De Filippi. Se non siete a casa potete recuperare la puntata in qualsiasi momento su Mediaset Play grazie alla funzione on demand.