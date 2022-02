Amici 2021-2022, anticipazioni puntata domenica 27 febbraio Canale 5

Questo pomeriggio, domenica 27 febbraio 2022, su Canale 5 dalle ore 14 va in onda una nuova puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla ventunesima edizione. Come di consueto, non mancheranno le sorprese e gli ospiti. Ecco tutte le anticipazioni di oggi.

Anticipazioni, concorrenti ed eliminati

Nella nuova puntata di Amici 21, stando alle anticipazioni, non mancheranno le sorprese e i colpi di scena. Verranno assegnate tre nuove maglie dorate, quelle per i concorrenti che accedono al serale. Super ospiti Il Volo, che stilerà la classifica delle cover e omaggerà il maestro Morricone con un medley in studio. Inoltre, sarà in studio anche Enrico Brignano. Ci sarà inoltre una gara di ballo e la classifica sarà stilata sulla base dei voti dei ballerini Emanuel Lo, Massimiliano Soldini e Gabriele Rossi e una prova di canto tecnica giudicata dal maestro Pennino. Inoltre Albe vincerà la prova Oreo. Tra i papabili per ottenere la maglia per il serale, Christian e Luigi.

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2021-2022 in diretta tv e in streaming? Il talent di Maria De Filippi va in onda oggi pomeriggio, domenica 27 febbraio 2022, alle ore 14 su Canale 5. Sarà possibile seguire la nuova edizione anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere i vari episodi grazie alla funzione on demand. Amici va in onda anche in replica su La5 e altri contenuti video inediti sono disponibili sulla piattaforma Witty Tv e sui canali ufficiali social del talent show. Il daytime della ventunesima edizione di Amici andrà in onda su Canale 5 e durerà circa mezz’ora, subito dopo Uomini e Donne.