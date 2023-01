Ambulance: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, 26 gennaio 2023, su Sky Cinema Uno alle ore 21.15 va in onda il film Ambulance, pellicola del 2022 diretta da Michael Bay. Il film, con protagonisti Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II e Eiza González, è il remake dell’omonimo film danese del 2005 diretto da Laurits Munch-Petersen. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Ambulance? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film racconta la storia di Will (Yahya Abdul-Mateen II) e Danny (Jake Gyllenhaal), due fratelli molto diversi tra loro. Il primo è un veterano di guerra, che ha bisogno di 231.000 dollari per pagare un importante intervento a sua moglie; il secondo, invece, è un criminale affermato. Quando Will chiede aiuto economico a Danny, quest’ultimo non gli propone un prestito, ma una rapina, la più grande mai fatta alla banca di Los Angeles, che permetterebbe loro di tornare a casa con 32 milioni di dollari. Will si convince ad accettare, soprattutto perché non ha altre alternative per pagare le spese mediche della moglie.

Durante il colpo, qualcosa va storto. Un ufficiale di polizia, infatti, arriva nella banca per questioni personali, mandando all’aria il piano.

Il poliziotto viene gravemente ferito e Will e Danny non hanno altre scelta se non la fuga col bottino. Quando s’imbattono in un’ambulanza, i due ne prendono il controllo, non immaginando che al suo interno ci sia un’infermiera, Cam Thompson (Eiza González) con un poliziotto ferito, che ha bisogno di andare in ospedale. La fuga ad alta velocità tra le strade di Los Angeles si fa sempre più rocambolesca e le forze dell’ordine si spargono per tutta la città. Mentre Will cerca di aiutare Cam a mantenere in vita il ferito, Danny crede che i poliziotti non spareranno a un’ambulanza con all’interno uno di loro…

Ambulance: il cast del film

Abbiamo visto il cast di Ambulance, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II, Eiza González, Garret Dillahunt, Adolfo Martinez, Keir O’Donnell, Moses Ingram, Jose Pablo Cantillo, Colin Woodell, Jesse Garcia, Victor Gojcaj, Jackson White, Brendan Miller, Jamie McBride. Vediamo insieme tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Jake Gyllenhaal: Danny

Yahya Abdul-Mateen II: Will Sharp

Eiza González: Cam Thompson

Garret Dillahunt: capitano Monroe

A Martinez: Papi

Keir O’Donnell: agente Anson Clark

Jackson White: agente Zach

Jose Pablo Cantillo: Jesus

Colin Woodell: Scott

Cedric Sanders: agente Mark

Moses Ingram: Amy Sharp

Wale: Castro

Streaming e tv

Dove vedere Ambulance in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 26 gennaio 2023 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.