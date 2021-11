All Together Now 2021 streaming e diretta tv: dove vedere lo show

Stasera, domenica 7 novembre 2021, alle ore 21,25 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di All Together Now 2021, quarta edizione del talent musicale condotto ancora una volta da Michelle Hunziker. La gara canora prevede che i concorrenti si esibiscano davanti all’ormai celebre muro con i 100 artisti in qualità di giurati. Rispetto alle precedenti edizioni resta invariato il montepremi finale: chi vince il programma si aggiudica 50.000 euro. Dove vedere la seconda puntata di All Together Now 2021 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda stasera, domenica 7 novembre 2021, alle ore 21,25 su Canale 5 (tasto 5 o 505 – versione HD – del digitale terrestre).

All Together Now 2021 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere tutto grazie alla funzione on demand.

Giudici

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming la seconda puntata di All Together Now 2021, ma quali sono i giudici? A partire dalla terza edizione, alla giuria dei 100 del muro ne è stata aggiunta un’altra formata da alcuni grandi esponenti della musica italiana. Come detto si tratta di J-Ax, Anna Tatangelo, Rita Pavone e Francesco Renga. Riconfermati in toto quindi i quattro giudici presenti anche nella scorsa edizione del talent musicale. “Approfitterò dei giudici per cantare, mi sono sbizzarrita – ha detto Michelle Hunziker -. Cantare non è il mio mestiere ma mi piace. Ancora mi chiedo come si faccia a controllare l’emozione, ho sempre la salivazione azzerata. Allora respiro profondamente e mi ripeto che la missione è intrattenere le persone”.