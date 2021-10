All Together Now 2021: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per All Together Now 2021, il programma condotto da Michelle Hunziker in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda 6 puntate più 2 (8 totali). Perché 6+2? Al termine delle sei puntate “classiche” ne andranno in onda altre due speciali, domenica 12 e domenica 19 dicembre 2021, dedicate ai più piccoli grazie allo spinoff Al Together Now Kids (il programma è riservato ai bambini dai 6 ai 12 anni). Ma vediamo insieme la programmazione completa del programma di Michelle Hunziker (attenzione: potrebbero esserci modifiche):

Prima puntata: domenica 31 ottobre 2021, ore 21,25

Seconda puntata: domenica 7 novembre 2021, ore 21,25

Terza puntata: domenica 14 novembre 2021, ore 21,25

Quarta puntata: domenica 21 novembre 2021, ore 21,25

Quinta puntata: domenica 28 novembre 2021, ore 21,25

Sesta puntata: domenica 5 dicembre 2021, ore 21,25

Settima puntata: domenica 12 dicembre 2021, ore 21,25

Ottava puntata: domenica 19 dicembre 2021, ore 21,25

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di All Together Now 2021? La messa in onda è prevista dalle ore 21,25 alle ore 00,38. La durata complessiva della serata (interruzioni pubblicitarie incluse) è quindi di circa 3 ore e 15 minuti.

Streaming e tv

Dove vedere All Together Now 2021 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,25 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere tutto grazie alla funzione on demand.