A che ora inizia All Together Now 2021: l’orario della messa in onda su Canale 5

A che ora inizia All Together Now 2021, il programma – giunto alla quarta edizione – condotto ancora una volta da Michelle Hunziker su Canale 5? Ve lo diciamo subito: ogni serata prenderà il via intorno alle ore 21,25 con chiusura prevista intorno alle ore 00,30. Al fianco della conduttrice 4 giudici Vip che si aggiungeranno al muro. Stiamo parlando di J-Ax, Anna Tatangelo, Rita Pavone e Francesco Renga. La gara canora prevede che i concorrenti si esibiscano davanti all’ormai celebre muro con i 100 artisti in qualità di giurati. Rispetto alle precedenti edizioni resta invariato il montepremi finale: chi vince il programma si aggiudica 50.000 euro. Ma vediamo la programmazione tv dello show:

Prima puntata: domenica 31 ottobre 2021, ore 21,25

Seconda puntata: domenica 7 novembre 2021, ore 21,25

Terza puntata: domenica 14 novembre 2021, ore 21,25

Quarta puntata: domenica 21 novembre 2021, ore 21,25

Quinta puntata: domenica 28 novembre 2021, ore 21,25

Sesta puntata: domenica 5 dicembre 2021, ore 21,25

Settima puntata: domenica 12 dicembre 2021, ore 21,25

Ottava puntata: domenica 19 dicembre 2021, ore 21,25

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto a che ora inizia All Together Now 2021, ma dove vedere lo show in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,25 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere tutto grazie alla funzione on demand.