All Together Now 2020 streaming live e diretta tv: dove vedere la finale

Questa sera, sabato 12 dicembre 2020, su Canale 5 va in onda la sesta e ultima puntata, cioè la finale, di All Together Now 2020 – La musica è cambiata, show giunto alla terza edizione con alla conduzione Michelle Hunziker. Al suo fianco una giuria di Vip che si aggiunge al Muro Umano, composta da J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo. Altra novità è il cast “fisso” dei 12 concorrenti che si sfideranno, nel corso delle sei puntate, per aggiudicarsi il premio finale di 50mila euro. Dove vedere la finale di All Together Now 2020 – La musica è cambiata in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La sesta e ultima puntata (la finale) di All Together Now 2020, come detto, va in onda in chiaro, gratis, stasera – sabato 12 dicembre 2020 – in prima serata (ore 21,20) su Canale 5 (tasto 5 del digitale terrestre).

All Together Now 2020 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in diretta tv e live streaming la sesta puntata (la finale) di All Together Now 2020 – La musica è cambiata, ma quante puntate sono previste? In tutto sono previste 6 puntate. Di seguito la programmazione completa in onda su Canale 5 (attenzione: la programmazione potrebbe variare):

Prima puntata: mercoledì 4 novembre 2020 TRASMESSA

Seconda puntata: mercoledì 11 novembre 2020 TRASMESSA

Terza puntata: mercoledì 18 novembre 2020 TRASMESSA

Quarta puntata: mercoledì 25 novembre 2020 TRASMESSA

Quinta puntata: sabato 5 dicembre 2020 TRASMESSA

Sesta puntata: sabato 12 dicembre 2020 OGGI

Regolamento

Le temibili giurie commenteranno a microfoni aperti e senza freni la presentazione, il look, la simpatia e, naturalmente, l’esibizione canora degli aspiranti cantanti. Solo chi riesce a entusiasmare ed emozionare la giuria e il Muro ha la possibilità di proseguire il suo percorso ad “All Together Now”. Ogni volta che un componente del Muro si alza e canta, attribuisce il proprio voto al concorrente. Al termine dell’esibizione gli aspiranti cantanti scopriranno il giudizio del Muro che potrà essere confermato o modificato dai quattro giurati. J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo avranno facoltà, infatti, di aggiungere o togliere, al voto dato dal Muro, fino a un massimo di 5 punti ciascuno, oppure confermare il punteggio assegnato del Muro stesso.

Finalisti

Ma quali sono i finalisti di All Together Now 2020? Eccoli: Silvia Rita Iannone, Antonio Marino, Eki, Alessio Selvaggio, Domenico Iervolino, Dalila Cavalera e Savio Vurchio.

