All My Life: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema 1

Questa sera, martedì 28 giugno 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda All My Life, film del 2022 diretto da Marc Meyers con Jessica Rothe, Harry Shum Jr., Marielle Scott, Chrissie Fit, Jay Pharoah, Kyle Allen, Jon Rudnitsky, Ever Carradine, Molly Hagan, Josh Brener. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

All My Life, il film diretto da Marc Meyers, racconta la vera storia d’amore tra Jenn Carter (Jessica Rothe) e Solomon ‘Sol’ Chau (Harry Shum Jr.). Jenn è una giovane studentessa universitaria, dallo spirito tenero e dolce. Un giorno la ragazza incontra in un bar, Sol, un analista di marketing digitale, con la passione per la cucina. I due s’innamorano all’istante l’uno dell’altro, passano molto tempo insieme, si fidanzano e dopo essersi trasferiti, decidono di sposarsi in estate. Il loro sogno però è destinato a infrangersi nel momento in cui, nel mese di dicembre, Sol scopre di avere un cancro terminale al fegato. Le famiglie e gli amici cercano subito di rassicurare i ragazzi e li sostengono anche economicamente. Jenn e Sol vengono travolti dalle attenzioni, la generosità e l’affetto di tante persone provenienti da tutto il mondo che vogliono celebrare la forza dell’amore. Così nonostante la malattia di Sol, i due innamorati non smettono di sognare e portano avanti i preparativi per il matrimonio. Ciò che unisce Jenn e Sol si fa sempre più grande e profondo. La loro storia rappresenta l’importanza di celebrare il vero amore capace di superare qualunque ostacolo e difficoltà.

All My Life: il cast del film

Abbiamo visto la trama di All My Life, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jessica Rothe: Jenn Carter

Harry Shum Jr.: Solomon ‘Sol’ Chau

Marielle Scott: Megan Denhoff

Chrissie Fit: Amanda Fletcher

Jay Pharoah: Dave Berger

Kyle Allen: Kyle Campbell

Jon Rudnitsky: Chris (Bartender)

Ever Carradine: Gigi Carter

Molly Hagan: Hope Marie Carter

Josh Brener: Eric Bronitt

Streaming e tv

Dove vedere All My Life in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 28 giugno 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.