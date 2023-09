Alfonso Signorini si prepara a condurre la nuova edizione del Grande Fratello, in partenza oggi, con Cesara Buonamici come opinionista. Su volere di Pier Silvio Berlusconi, quest’anno si eviteranno derive trash e volgari, per tornare un po’ all’origine del format, con la presenza anche di persone sconosciute. Il cast sarà composto da personaggi famosi e perfetti sconosciuti (24 concorrenti in tutto). Quest’ultimi, come annunciato da Signorini, sono persone lontane dal mondo dello spettacolo (c’è un macellaio romano 23enne), che in alcuni casi neppure hanno i social.

Il conduttore poi fa mea culpa: “L’anno scorso abbiamo sbagliato il cast del Grande Fratello – ha ammesso Alfonso Signorini a Verissimo – Non siamo perfetti, ci siamo assunti le nostre responsabilità. Molte persone lo scorso anno mi hanno profondamente deluso nel corso del programma. Ho vissuto disagio durante le dirette, c’è stata volgarità espressiva e negli atteggiamenti”.

Nel corso dell’intervista a Silvia Toffanin, il giornalista ha parlato anche della sua vita privata confessando di essere tornato tra le braccia del suo ex compagno storico, Paolo Galimberti. “C’è stato un ritorno importante nella mia vita – ha confidato il 59enne – Sono tornato con il mio storico compagno. Abbiamo avuto un periodo di crisi ma siamo tornati felicemente insieme. Matrimonio? Chissà”.