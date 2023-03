Chi sono Alex Sure e Johnson Righeira, ospiti a Oggi è un altro giorno

Alex Sure e Johnson Righeira sono ospiti della puntata di oggi di Oggi è un altro giorno, in onda su Rai 1 il 14 marzo 2023 dalle 14 con la conduzione di Serena Bortone. Reduce dal successo di The Voice senior, il cantautore rock Alex Sure sarà ospite insieme a Johnson Righeira. Grintoso, rock puro: Alex Sure è appassionato di musica sin da giovanissimo.

Alex Sure

Nel programma è arrivato in finale assieme al suo coach Clementino, che ha scelto di puntare su di lui e sulle sue evidenti doti canore. Alex Sure, nome d’arte di Alessandro Sicuro, è della provincia di Padova e la sua passione per la musica nasce da bambino. Inizia la sua carriera negli anni ’80: incide alcuni album ed è protagonista di molte esibizioni live dove interpreta le cover degli AC/DC. A The Voice Senior ha colpito tutti con la sua cresta, la canottiera e gonna in Tartan rosso. “La più grande rock star di The Voice!”, ha commentato Clementino. Non conosciamo molti dettagli sulla vita sentimentale di Alex. Sappiamo però che è vedovo, e che a sua moglie ha voluto dedicare uno dei suoi tanti tatuaggi.

Johnson Righeira

Si tratta di uno dei componenti dello storico duo dei Righeira, noto per tormentoni estivi come Vamos a la playa. È uno dei nomi di spicco della musica new wave in Italia. Insieme a Michael Righeira (Stefano Rota all’anagrafe) ha infatti dato vita a uno dei gruppi di maggior successo degli anni Ottanta in Italia. Stefano Righi è nato a Torino il 9 settembre 1960. Grande appassionato di musica, ha debuttato nel 1980 da solista con il singolo Bianca surf, già con lo pseudonimo con cui diventerà famoso di lì a qualche anno.

La svolta nella vita di Johnson arriva quando incrocia la propria strada con Stefano Rota, alias Michael Righeira, nel 1983. Insieme i due fondano proprio i Righeira, e debuttano con il loro primo eponimo album prodotto dai La Bionda. Da questo disco viene estratto il brano Vamos a la playa, che diventa subito un tormentone estivo.

Dopo il successo di questo brano, si confermano con il brano No tengo dinero. Nel 1985 pubblicano un nuovo album, Bambini Forever, e nel 1986 partecipano per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano Innamoratissimo. Poi un periodo di oblio. Con la pubblicazione di Uno, zero, centomila nel 1992 di fatto la loro carriera termina. Si riuniscono nei primi anni Duemila, e nel 2007 pubblicano un nuovo disco, Mondovisione, anticipato dal singolo La musica electronica. Nel 2019 Johnson Righeira è tornato a collaborare con i La Bionda e ha pubblicato il singolo Formentera. Nel 2020 ha fondato un’etichetta discografica, la Kottolengo.