Alex Cross – La memoria del killer: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, venerdì 27 maggio 2022, su Sky Cinema Uno va in onda il film Alex Cross – La memoria del killer. Pellicola del 2012 diretta da Rob Cohen e con protagonisti Tyler Perry, Matthew Fox e Rachel Nichols. Un thriller avvincente che appassionerà tutti gli amanti del genere. Di seguito la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Alex Cross – La memoria del killer.

Trama

Washington DC. Il detective e psicologo forense Alex Cross (Tyler Perry) lavora nel dipartimento di Detroit assieme al collega Tommy Kane e alla nuova recluta Monica Ashe (Rachel Nichols). L’investigatore è tanto appassionato del proprio lavoro come lo è della sua famiglia: quando infatti riceve da sua moglie Maria la notizia che avranno un terzo figlio, l’uomo è al settimo cielo.

Nel frattempo avviene un omicidio terrificante: una ricca donna viene trovata tagliata in parti all’interno della sua stessa casa. Da subito si capisce che la faccenda è di difficile risoluzione, così il capo della polizia Richard Brookwell (John C. McGinley) assegna il caso alla squadra dell’abile Cross. Presto il poliziotto diventa, suo malgrado, una pedina del sadico gioco di Picasso (Matthew Fox), un ex militare dalle tendenze psicopatiche, che metterà in pericolo anche la famiglia del detective…

Alex Cross – La memoria del killer: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film Alex Cross? Tanti gli attori che ne prendono parte. Su tutti Tyler Perry, Matthew Fox, Jean Reno, Rachel Nichols, Edward Burns, Giancarlo Esposito, John C. McGinley, Carmen Ejogo, Cicely Tyson, Chad Lindberg, Stephanie Jacobsen, Yara Shahidi e Mark Hicks. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Tyler Perry: Alex Cross

Matthew Fox: Picasso

Rachel Nichols: Monica Ashe

Giancarlo Esposito: Daramus Holiday

Jean Reno: Leon Mercier

Edward Burns: Tommy Kane

John C. McGinley: Cap. Richard Brookwell

Cicely Tyson: Nana Mama

Chad Lindberg: Vincent Dardis

Carmen Ejogo: Maria Cross

Stephanie Jacobsen: Fan Yau Lee

Ingo Rademacher: Ingo Sacks

Werner Daehn: Erich Nunemacher

Bonnie Bentley: Det. Jody Klebanoff

Sayeed Shahidi: Damon Cross

Simenona Martinez: Pop Jones

Yara Shahidi: Janelle Cross

Sonny Surowiec: Hans Friedlich

Rory Markham: Nenad Stanisic

Trailer

Vediamo insieme il trailer ufficiale di Alex Cross – La memoria del killer, il film in onda questa sera su Sky Cinema Uno.

Streaming e tv

Dove vedere Alex Cross – La memoria del killer in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 27 maggio 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.