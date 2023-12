Chi è Alessio Orsingher, il marito di Pierluigi Diaco

Pierluigi Diaco è il conduttore di Bellamà, il programma del pomeriggio di Rai 2. Oggi, 24 dicembre 2023, è ospite della puntata della vigilia di Natale di Domenica In, per una lunga ed esclusiva intervista con la sua amica Mara Venier. Il giornalista è da tempo legato sentimentalmente al collega Alessio Orsingher, volto noto per chi segue la trasmissione Tagadà su La7. Scopriamo meglio chi è il marito di Pierluigi Diaco.

Nato il 19 febbraio 1986, Alessio ha nove anni in meno rispetto a Diaco. Dopo una parentesi nel mondo della pallavolo, si è laureato in Scienze Giuridiche all’Università di Pisa e subito dopo ha iniziato a lavorare in televisione. I due si sono uniti civilmente l’8 novembre 2017 in una cerimonia officiata nientemeno che da Maurizio Costanzo.

Diaco infatti è stato molto amico nonché autore di Costanzo. Lo abbiamo visto molto provato ai funerali del grande giornalista. Pierluigi Diaco e il marito si sarebbero conosciuti a una festa nel 2015 e, dopo due anni, hanno coronato il loro sogno d’amore. Diaco ha raccontato che lui e il marito vorrebbero adottare un bambino, se la legge italiana glielo permetterà. Il giornalista è anche amico della premier Giorgia Meloni.

Dopo aver lavorato per il canale economico-finanziario Class CNBC e per quello generalista di Class Tv, Alessio Orsingher è diventato autore e inviato del talk show preserale Punto e a Capo. Ha collaborato al rotocalco settimanale La meglio tv, condotto da Marco Gaiazzi e Camilla Costanzo e ha realizzato il documentario Speciale Terremoto – Un mese dal sisma in Emilia, diretto da Riccardo Guzzetti e trasmesso sui canali del gruppo Class.

Nel 2012, Alessio è diventato inviato dei programmi di Michele Santoro su La7, rimanendovi per 3 anni. Nel 2015 è passato nella trasmissione Tagadà, sempre su La7, iniziando ad affiancare in studio la conduttrice Tiziana Panella. Nel mese di febbraio 2023 ha debuttato come co-conduttore di C’era una volta il Novecento, format del daytime di La7.

Pierluigi Diaco e il marito vivono a Roma, in un bellissimo appartamento con vista sul Colosseo, e hanno un bassotto, Ugo, che trattano come un figlio. “Rappresenta il sentimento e l’amore che unisce me e Alessio sotto forma di un animale domestico”, ha dichiarato Diaco.