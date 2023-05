Chi è Madalina Doroftei, la fidanzata di Alessandro Egger ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è la fidanzata di Alessandro Egger, il bel modello e ballerino ospite a Oggi è un altro giorno? Si chiama Madalina Doroftei e anche lei è un’apprezzata modella. I due appaiono innamorati come non mai. L’attore ha partecipato a di Ballando con le stelle, dove era in coppia con Tova Villfor e si è aggiudicato il secondo posto. Da quel momento ha ottenuto grande popolarità ed è diventato anche uno degli affetti stabili di Oggi è un altro giorno.

Madalina Doroftei è una modella ricercatissima da tutti i principali brand di moda. La sua carriera è iniziata durante un concorso di bellezza al liceo, quando aveva appena compiuto 14 anni: un talent scout ha puntato su di lei per finanziare la pubblicazione del suo primo book. La fidanzata di Alessandro Egger ha una capacità naturale di porsi davanti alla fotocamera.

Sono partita con tanti sogni e tanta voglia di farcela” ha dichiarato Madalina parlando degli inizi in una piccola agenzia di moda in Romania. Quando è arrivata in Italia, l’incontro con lo stilista della maison Versace, Marco Lorenzetto, è stato fondamentale. “La bellezza da sola non basta, è importante essere professionali e umili” le ha detto.

Alessandro Egger è innamoratissimo di lei: una volta ha percorso più di 3.000 km per vederla solo per poche ore. La modella ha svelato che il segreto per andare d’accordo è l’equilibrio. I due quindi condividono lo stesso lavoro: “Al lavoro non ci comportiamo da fidanzati, vige il principio della professionalità tant’è che molte persone non si accorgono neppure che siamo fidanzati”. Madalina Doroftei non è solo una modella, ma è anche laureata in ingegneria e recentemente ha avuto l’opportunità di apparire nel film di Ridley Scott, The House of Gucci. In passato, è entrata nel Guiness dei Primati, per aver calcato la passerella alla quota più alta, per la precisione sul Monte Everest a 5.600 metri. La ragazza è molto attiva sui social. Il suo account su Instagram vanta circa 30mila follower.