Chi è Alessandro Cattelan, il conduttore di X Factor 2020

Alessandro Cattelan è da dieci anni il conduttore di X Factor, il talent musicale di Sky che giunge stasera, 29 ottobre 2020, all’atteso appuntamento con i Live. Dopo gli esordi come dj, Cattelan è diventato già da giovanissimo un presentatore tv, divenendo un volto molto amato del piccolo schermo e uno dei più promettenti e talentuosi conduttori giovani del panorama italiano. Ma chi è Alessandro Cattelan? Qual è la sua carriera, la vita privata, la moglie, le figlie e il profilo Instagram? Scopriamolo insieme.

Classe 1980, è nato a Tortona, in provincia di Alessandria, l’11 maggio. Ha dunque compiuto 40 anni. Sin da ragazzo la sua più grande passione è la musica. È riuscito sin da giovane a trasformarla in un lavoro, diventando un famoso vj. Gli sordi della sua carriera risalgono al 2001, appena ventenne, sul canale musicale Viva, nella trasmissione Viv.it, poi diventata Play It in seguito alla trasformazione del Canale in All Music.

Nell’estate 2004 Alessandro Cattelan passa a MTV Italia, conducendo il programma Most Wanted e poi Viva Las Vegas con Giorgia Surina. L’anno dopo, è alla guida di Total Request Live, versione italiana di uno dei format più amati su MTV. Un’opportunità che lo fa conoscere dal grande pubblico, visto che il programma era tra i più seguiti, soprattutto dai giovani. Nel 2006 debutta anche nel mondo della musica come cantante nel progetto 0131, al fianco di Gianluca Quagliano.

Una breve parentesi, visto che poi la sua carriera è proseguita nel mondo della televisione come conduttore. Un’altra svolta si ha per lui nel 2011, con il passaggio a Sky e la conduzione del talent X Factor. In poco tempo è diventato il volto di punta dell’intrattenimento della piattaforma satellitare. Oltre al talent musicale, conduce un late show sul format di quelli americani, E poi c’è Cattelan (EPCC), nel quale intervista e gioca con gli ospiti, che sono personaggi famosi principalmente del mondo dello spettacolo.

Alessandro Cattelan, vita privata

Dal 2014 il conduttore di X Factor con la modella svizzera Ludovica Sauer. Hanno due figlie: Nina, nata nel 2012, e Olivia, nata nel 2016. Molto attivo sui social, è seguito su Instagram da 1 milione e mezzo di persone.

